Eurogymnica: un'altra stagione da incorniciare

Si è conclusa il weekend scorso la stagione agonistica del settore Gold di ginnastica ritmica, il massimo livello nella disciplina dei piccoli attrezzi.

Un'altra stagione da incorniciare, visti i risultati di assoluta eccellenza che il club del presidente Luca Nurchi è riuscito a raggiungere e che lo hanno collocato tra i migliori nel panorama nazionale.

Un prestigioso quinto posto in Serie A1, conquistato durante la Final Six di Torino e poi quattro titoli italiani riposti in bacheca nel 2023, sui quali spicca su tutti quello conquistato da Chiara Cortese tra le Junior 1, contornati da diverse medaglie prestigiose e da una corposa serie di titoli regionali ed interregionali.

L'ultimo appuntamento dell'anno è stato fissato dalla Federazione ad Ancona, in occasione del Secondo Campionato Italiano di Insieme, al quale Eurogymnica ha partecipato mettendo in pedana la squadra Giovanile, campionessa italiana in carica in virtù del tricolore conquistato a Folgaria nel giugno scorso e composta da un quintetto talentuoso: Sara Parente, Anna Russo, Chiara Cortese, Alessia Pala ed Eglissa Lika.

L'insieme, abitualmente detto Squadra, specialità coreografica ed emozionante dove il lavoro individuale viene sostituito da quello di 5 ginnaste impegnate per oltre 2 minuti a collaborare tra loro scambiandosi gli attrezzi, è una specialità dove Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Nazionale allenata da Emanuela Maccarani, recentemente tornata a ricoprire anche il ruolo di direttrice tecnica nazionale

La categoria giovanile scendeva in pedana con l'esercizio alle 10 clavette, in una competizione articolata su due giornate, la prima sabato, dedicata alle qualificazioni e la seconda domenica esclusivamente per le dieci migliori qualificate.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano in totale 43 società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia. Il quintetto accompagnato in pedana da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, è riuscito subito a portarsi in testa alla classifica nonostante l'handicap del sorteggio che come altre volte accaduto quest'anno, le ha viste gareggiare tra le prime.

27,000 il punteggio che ha subito fatto il vuoto e che lasciava ben sperare per la finalissima del giorno successivo.

Accade a volte in questo sport, nella bagarre che si scatena in finale, che un errore di troppo o un piccolo black out nell'esecuzione possano compromettere il punteggio finale ed è quello che è successo la domenica, momento in cui, proprio in apertura di esercizio, il quintetto è incappato in una perdita di attrezzo con qualche imperfezione che ne è susseguita. Bravissime a mantenere la calma e a riprendere impeccabilmente, le cinque stelline hanno ripreso la performance senza farsi condizionale dall'incidente. A questi livelli di eccellenza le giurie non fanno sconti e giustamente la squadra ha pagato lo scotto, terminando con un modesto 24,550 che l'ha comunque collocata in sesta posizione.

C'è comunque soddisfazione in casa Eurogymnica, nonostante la mancata medaglia. Tantissimi gli apprezzamenti degli addetti ai lavori per l'esercizio, frutto dell'inesauribile fantasia di Eva D'Amore, e per uno stile ormai riconoscibile e personale, un vero e proprio marchio di fabbrica.

Si chiude dunque in bellezza il calendario agonistico di quest'anno e ad Eurogymnica non resta che festeggiare le sue stelle e i suoi allori. Lo farà il 23 dicembre al Pala Gianni Asti di Torino dove si terrà la consueta manifestazione di Natale alla quale interverranno tutte le ginnaste delle sezioni ritmica e twirling, prima del meritato riposo.