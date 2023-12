IVECO CUS Torino Rugby femminile: sconfitta casalinga con il Valsugana

Sconfitta casalinga per l’IVECO CUS Torino Rugby femminile all’Albonico nella quinta giornata di Serie A Elite femminile per 0-40 con il Valsugana Rugby.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay a fine gara: «Prima di tutto complimenti sempre al Valsugana che sono la squadra migliore che abbiamo affrontato in questi ultimi anni, e lo dimostrano sempre sotto tutti i punti di vista, e quindi è sempre durissima giocare con loro. Abbiamo già disputato molti match contro di loro e posso dire che quella di oggi è stata la migliore performance dal punto di vista difensivo e dalla voglia che avevamo di giocare. Ci abbiamo provato ma siamo stati un po’ inefficaci, quindi lo zero non rispecchia quello che abbiamo prodotto. Siamo contenti di aver giocato i palloni nelle fasi statiche, quindi in touche e in mischia. Dobbiamo essere un po’ più efficaci nel multifase, trovare avanzamento e altre soluzioni e avere più continuità. Sono però molto orgoglioso del gruppo, l’unica nota negativa sono gli infortuni, oggi quello di Giulia, che rovinano l’umore, però sono molto soddisfatto della squadra e delle performance individuali».

Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30 contro il Calvisano.







Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 17 dicembre 2023 ore 14.30

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby v Valsugana 0-40 (0-19)

Marcatori: p.t. 5’ m. Vecchini nt. (0-5); 23’ m. Sillari tr. Sillari (0-12); 28’ m. Vecchini tr. Sillari (0-19); s.t. m. Vecchini tr. Sillari (0-26); 34’ m. Ostuni tr. Sillari (0-33); 39’ m. Giordano tr. Sillari (0-40)

IVECO CUS Torino Rugby: Sacchi; Luoni, Bruno, Piva, Pantaleoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Zoboli (50’ Fulcini), Comazzi, Parodi; Ponzio (20’ Cagnotto), Epifani; Salvatore (70’ Reverso), Hu (62’ Tognoni), D’Ambros Da Silva (62’ Zini) a disposizione: Gai. All. Marshallsay.

Valsugana: Ostuni; Vitadello (60’ Cheval), Sillari, Folli, Zampieri; Bitonci (70’ Stevanin), Stefan (C) (70’ Settembri); Giordano, Veronese, Tonellotto (62’ Margotti); Della Sala, Duca (72’ Costantini); Fortuna, Vecchini (72’ Cerato), Benini (70’ Jeni). All. Bezzati.

Arbitro: Alice Torra (Milano)

Cartellini: giallo 22’ Cagnotto (Torino)

Calciatori: Sillari 5/6

Note: Giornata soleggiata, 10°. Campo in buone condizioni. 200 spettatori

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 0, Valsugana 5

Player of the match: Vittoria Vecchini (Valsugana)