Coppa Brema: ottima prova corale del TDN, in top ten con uomini e donne

La Coppa Brema, il Campionato Nazionale a Squadre in vasca da 25 metri, è la gara che più esalta lo spirito corale del team e ragazze e ragazzi del TDN non sono di certo tirati indietro.

Schierando una formazione maschile molto giovane, con una lunga lista di atleti appartenenti alla categoria ragazzi, una femminile con un'età media decisamente bassa (2 ragazze, 1 juniores), il Team Dimensione nuoto ha concluso l’intensa giornata di gare di sabato 16 dicembre al nono posto nella graduatoria donne (sono comprese anche due squadre liguri nella classifica di questa prima fase che ha visto sfidarsi al Palanuoto le migliori formazioni piemontesi) con 9713 punti e all’ottavo posto nella classifica uomini con 8880 punti. Entrambe le formazioni del TDN si sono messe in luce su un palcoscenico decisamente importante e prestigioso, confermando i progressi costanti dei singoli e un’ottima compattezza di gruppo, aspetti che lasciano ben presagire per il futuro di tutta la squadra.

Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli, Lucia Tassinario si è rivelata una vera trascinatrice, a suon di personal best. Nei 50 stile libero e nei suoi 100 farfalla si migliora rispettivamente a 25”79 e 1’00”43, siglando in entrambe le prove il minimo per gli Assoluti primaverili (tabella A). Nei 100 stile libero, si è migliorata per due volte, prima in apertura di staffetta 4x100 sl (56”86) e poi nella gara individuale (56”56).

Molto bene anche Andrea Randi, malgrado non sia arrivato all’appuntamento di Torino nelle migliori condizioni. Nei 100 stile libero nuota il personale (52”10) e si conferma ad alto livello anche nei 50 stile libero (23”34) oltre che nei 100 farfalla (57”10) e in apertura delle 4x100 sl e 4x100 mista del TDN.

Ottime prove anche per Martina Ferrari, capace di avvicinare i personali in 100-200 rana (1’13”51-2’36”13) e di nuotare una consistente frazione a rana nella 4x100 mista (1’12”73), e per Silvia Calzavara, che ferma il cronometro a 2’20”45 nei 200 farfalla.

Hanno contribuito al raggiungimento della doppia top-ten nella classifica di società Tommaso Dadone, Federico Antonello Ribero, Samuel Turkaj, Davide Principato, Stefano Cannella, Andrea Vacchino, Samuele Astolfi, Alessandro Soldano, Federica Ferraris, Elisa Ferrari, Emma Pintimalli, Francesca Gallione, Giulia Grieco, Angelica Scattone e Ilaria Ferrario.

VALLEBELBO SPORT

Cinque portacolori della ValleBelbo Sport hanno contribuito all’eccellente piazzamento del Team Dimensione Nuoto alla Coppa Brema, nella prima fase del campionato nazionale a squadre disputato a Torino, sabato 16 dicembre.

Davvero eccellenti le prestazioni di Lucia Tassinario, capace di migliorarsi nelle sue gare predilette. Nei 50 stile libero ha limato ben 3/10 al personale toccando in 25”79, nei 100 stile libero ha nuotato 56”84 in apertura di staffetta veloce e 56”56 nella prova individuale, nei 100 farfalla ha abbassato il suo record a 1’00”43 per poi ripetere lo stesso tempo in staffetta mista. Per Lucia, i crono stampati in 50 sl e 100 farfalla valgono anche il tempo limite della tabella A per gli Assoluti primaverili.

Malgrado fosse reduce dall’influenza che lo ha tenuto fermo per più di una settimana, Andrea Randi si è ben difeso abbassando il personale dei 100 stile libero a 52”10 e ottenendo ottimi riscontri nei 50 stile libero (23”34), nei 100 farfalla (57”10) e nelle prime frazioni delle staffette 4x100 sl e 4x100 mista.

Francesca Gallione ha chiuso i 200 misti in 2’33”77, a ridosso del suo miglior crono, Federica Ferraris si è espressa alla grande nelle staffette 4x100 sl e 4x100 mx (1’01”44 e 1’01”65 rispettivamente) mentre Elisa Ferrari ha compiuto un grande balzo in avanti nei 100 stile libero, nuotando una frazione lanciata in staffetta 4x100 da 1’01’38.

Archiviata la Coppa Brema, sabato 23 dicembre, il team della ValleBelbo Sport tornerà sui blocchi con la formazione al completo in occasione della Coppa Parigi.