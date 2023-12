Giaguari Torino: i risultati delle giovanili

Il weekend era iniziato sabato con la trasferta della Under 18 a Firenze, dove aveva la meglio sui Guelfi per 21-7. Primo tempo di marca giallonera, con i Giaguari assoluti padroni del campo con un attacco inarrestabile, capace di andare a segno con due corse di Francesco Papeo ed un passaggio di Tommaso Bairo per Daniele Latorraca, ed una difesa che non concedeva nulla agli avversari. Emblema del dominio difensivo è la goal line stand di fine primo tempo, quando la difesa torinese ha respinto per quattro volte i Guelfi sulla propria una yard grazie anche ai placcaggi di Lorenzo Baud e Gabriele Della Malva che mantenevano inviolata la propria end zone.

Nel secondo tempo i Guelfi prendevano un po’ di più l’iniziativa, ma la difesa dei Giaguari faceva buona guardia con l’unica svista che costava il touchdown della bandiera di Firenze, che non era sufficiente per recuperare il punteggio.

Alla domenica erano i piccoli della Under 12 ad iniziare la giornata, affrontando subito i Seamen Milano nella partita decisiva per la qualificazione alle finali. Forti della vittoria nel primo bowl stagionale, i Giaguari hanno gestito la partita nel primo tempo, terminato in parità, per poi dare l’accelerazione finale che stabiliva il punteggio finale di 56-40 sufficiente per staccare il biglietto per Firenze. La seconda partita era l’occasione per far ruotare tutti i ragazzi, soprattutto quelli che, nel corso della stagione, avevano giocato meno. Il 46-20 finale in favore dei Daemons non intaccava la soddisfazione per il raggiungimento della fase finale alla quale i piccoli arrivano ormai da diverse stagioni.

Sullo stesso terreno di gioco del Vigorelli, qualche ora dopo toccava alla Under 15 affrontare i Seamen. Dopo un campionato vissuto sulla scorta di un attacco inarrestabile, questa volta era la difesa a disputare probabilmente la miglior partita stagionale, cosa che potrebbe apparire contraddittoria, visto il risultato finale di 46-0 in favore dei milanesi. Troppo superiori fisicamente e tecnicamente, i Seamen, che hanno mostrato un gioco offensivo di ottimo livello, ma soprattutto una difesa assolutamente impenetrabile. L’infortunio occorso a Brancaleoni, che ha dovuto saltare tre quarti di partita, ha sicuramente complicato le cose per i torinesi, ma anche a ranghi completi la differenza tra le due squadre era troppo netta perché i gialloneri potessero avere qualche speranza di vittoria.

Infine, sul campo di Borgaretto, si rinnovava la sfida tra Giaguari e Guelfi Firenze, questa volta per la Under 21. Partita dura e spigolosa, risolta in favore dei Giaguari grazie alla superiorità complessiva della squadra, che è rimasta compatta sia in attacco che in difesa. Nel primo tempo erano Andrea Serra e Giulio Bergesio ad andare a segno su due passaggi di Riccardo Duranti. Casati accorciava le distanze per i Guelfi ad inizio terzo quarto, ma Cantini con un field goal e Finali con una corsa da 20 yard, allungavano ancora il passo. Ancora Casati cercava di rimettere i Guelfi in partita, ma era il quarterback Duranti a mettere il sigillo personale sulla partita con la segnatura del definitivo 29-13.

Tre squadre siu quattro in finale, dunque, a testimonianza dell’eccellente lavoro che da anni i Giaguari svolgono nel settore giovanile contando al 90% sulle proprie forzee lottando, quest’anno, con le difficoltà causate dalla chiusura dello stadio Nebiolo, che ha obbligato le formazioni giovanili a girovagare per i campi della città per potersi allenare. Appuntamento al 6/7 gennaio a Firenze, dunque, per l’ultimo atto stagionale.