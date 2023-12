Gema impeccabile, la Paffoni fatica a contenerla e al Pala Terme vince Montecatini

Sempre all’inseguimento, la Fulgor concede 59 punti nel solo primo tempo e – pur esprimendosi piuttosto bene nella metà campo offensiva – fatica a contenere la pericolosità della Gema, che vincendo 95 a 75 conferma il secondo posto e la sbalorditiva stagione portata avanti fino a qui.

L’avvio è piuttosto equilibrato, con i canestri di Savoldelli e Di Pizzo la Gema tocca anche il +7, ma Picarelli e Baldassarre trovano i canestri che riportano a contatto la Paffoni. Nella seconda frazione si spezzano gli equilibri in campo: prima un 9-0 Gema per il +11, poi alcune amnesie difensive e palle perse che alla pausa lunga valgono addirittura il +15 dei padroni di casa. Fazioli e Torgano provano a sbloccare i rossoverdi in uscita dagli spogliatoi, ma l’offensiva dei toscani è impeccabile e il gap si dilata per poi assestarsi. Finisce 95 a 75 per Passoni e compagni, che confermano l’ottimo avvio di stagione stando (assieme alle due livornesi) subito alle spalle degli Herons.

Coach Ducarello a fine gara: «Complimenti a Montecatini per la stagione e per la vittoria. La partita si è decisa nel secondo quarto di fatto, quando i nostri avversari hanno creato un solco importante e dove noi abbiamo sofferto la fisicità dei loro esterni: Mastrangelo, Passoni, Corgnati, Mazzantini. Siamo stati superficiali in difesa e forse è la prima brutta sconfitta di questo percorso, grande merito va alla Gema. Nel secondo tempo abbiamo provato a reagire, ma non può essere sufficiente se poi perdiamo 16 palloni. Siamo stanchi, siamo corti e questo è un campionato dove il dispendio di energie è notevole, ma oggi non ci sono scusanti».

Gema Montecatini 95

Paffoni Fulgor Omegna 75

Parziali (27-24, 32-20, 19-14, 17-17)

Gema Montecatini: Matteo Corgnati 15 (4/6, 2/4), Federico Pirani 12 (4/7, 0/1), Marco Di pizzo 11 (3/6, 0/0), Saverio Mazzantini 11 (1/2, 1/3), Lorenzo Passoni 10 (2/6, 1/4), Nicola Mastrangelo 10 (5/5, 0/0), Nicola Savoldelli 9 (4/4, 0/1), Lorenzo Dell’anna 9 (3/4, 1/2), Kirill Korsunov 8 (4/5, 0/2), Cristian george Soare 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Alessio Benedetti 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 17 (8/12, 0/0), Zan Kosic 13 (1/3, 3/9), Marco Torgano 10 (2/3, 2/6), Patrick Baldassare 10 (1/8, 2/3), Manuele Solaroli 9 (2/3, 0/0), Filippo Fazioli 6 (0/0, 2/5), Andrea Picarelli 5 (1/2, 0/2), Mattia Coltro 5 (0/0, 1/1), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)