TamTam sconfitta contro Bea Chieri

Inizio con polveri bagnate dei padroni di casa, con un primo quarto dove Corrado e Agbogan supportarti da Rua’ mettono subito il naso avanti 9-21. Il secondo quarto vede i padroni di casa recuperare il gap con migliore circolazione di palla ed efficacia offensiva, con Caputo, Cibrario e il duo Rabbia-Nebiolo sotto le plance.

Ogni volta, però, che il Tam Tam prova a ricucire lo strappo ospite, spesso con bombe anche contestate, Corrado o Agbogan ricacciano i granata a -10/12 punti. I primi due tempi si chiudono con Bea a 39 e Tam Tam a 26.

Il terzo quarto e’ forse quello più combattuto e vero per i Granata: dedizione in difesa, rapidi ribaltamenti di fronte e ricerca del vantaggio in attacco: break interno con 8-2, condotto da Caputo e finalizzato da Rabbia, Cibrario da fuori o Leone sotto le plance: il tabellone a meno di 3’ 50” dalla fine del quarto recita 49 a 42 ospite.

Ecco, di nuovo, che sullo scadere della sirena d’attacco che Agbogan prima e poi ancora Corrado, insieme al giovane Origlia, mettono tre tiri da fuori che riportano subito i padroni di casa sul punteggio di -16. Il quarto si chiude con Bea avanti 62 a 45.

Sembra indirizzata la partita, invece, i granata provano ancora a ricucire il distacco, ricorrendo a difesa più allungata e aggressiva: primi 4’ dell’ultimo parziale e’ di nuovo break interno di 8-0. Colpevolmente, però, i padroni di casa perdono la fluidità ritrovata in attacco e cadono nella tensione generata anche da alcuni fischi dubbi. I lucidi ospiti puniscono con D’Arrigo e Corrado, portandosi al punteggio finale di 83 a 62.

«Abbiamo giocato sbagliando tutto il primo quarto come ritmo, fluidità ed esecuzione in attacco e non eseguendo in attacco. Complimenti al Bea Chieri per essere riuscita a ricacciarci indietro ogni volta che tentavamo di recuperare. Bravi i ragazzi nell’aver tentato più volte a riportare la partita a differenze più contenute ma ora dobbiamo lavorare tanto su due limiti statisticamente mostrati spesso: partenza in handicap e fatturato/punti fatti non sufficienti per il livello» commenta coach Cesano. Nota molto positiva sono il ritorno in campo di Bonello e in più incisivo Rabbia.

Tam Tam 62

Bea Chieri 83

Parziali (9-21;17-18;19-23;17-21)

Tam Tam: Caputo 9; Galliera 8; Cibrario 8; Bechis, Paradisi, Terzi, Mauri 8; Rabbia 8; Leone 7; Nebiolo 6; Bonello, Boglione 16. Allre Cesano; Assllre Santomauro

Bea Chieri: Rua’ 11, Vigliano 2, Bianco, Quagliotto 3, Corrado 26, Stella 6, Agbogan 19, Stiffi 6, Origlia 6, D’Arrigo 5. Allre Conti, AssAllre Colo’