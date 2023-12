Club76: tutti i risultati del weekend

Altro intenso fine settimana in campo per il Club76. ?A cominciare dal match in casa al Palafenera di Chieri delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, ieri hanno vinto 3-1 nel derby prenatalizio contro Cuneo.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno ceduto 1-3 contro Iglina Albisola Volley 1-3, attuale terza forza del campionato. Ne esce una sfida interessante che presenta alle ragazze biancoblù un conto salato per la mole di gioco offerta non seguita da un risultato positivo. La pausa natalizia permetterà di tirare il fiato e ripartire in palestra più consapevoli delle potenzialità e dei mezzi a disposizione. Top scorer per Chieri il capitano Aliotta con 21 punti, seguita da Buffone e da Lavagnino con 9. Prossima gara nell’anno nuovo, sabato 13 gennaio alle 19.30 in trasferta a Santena, contro MTS Ser Volley.

Weekend in salita in B2 per MTS Santena, che cede al tie break 3-2 contro Orago. Troppo poco quello messo in campo dalle Tigri, che dimostrano di poter vincere ma non riescono a portare a casa il terzo set dopo aver già perso il primo set e vinto facilmente il secondo. Vinto il quarto, il tiebreak sorride alle padrone di casa.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato in trasferta Mtv Azzurra, vincendo 1-3. Dopo un primo set in cui la formazione ha subito il gioco avversario, si torna in partita, nonostante qualche errore in ricezione. Il match rappresenta la prima vittoria fuori casa e la seconda vittoria consecutiva. Tre punti importanti portati a casa, per cercare di risalire la classifica.

In U16 regionale, invece, il Club76 Playasti ha vinto 0-3 affrontando Lilliput Pallavolo. Dopo una prima parte del primo set comandata, un calo di concentrazione e troppi errori tengono l'avversario in partita, ma il match si chiude comunque a favore del Club76 Playasti. Tre importanti punti conquistati, che permettono di chiudere da imbattuti il primo girone di Under 16.

La Serie D Rasero Teloni – Playasti Club76 riesce a spuntarla al tie break e si impone 2-3 contro P.G.S. El Gall. Un ottimo risultato, comunque, che conferma i miglioramenti tecnici dell’ultimo periodo.

L’U14 Gold con il Club76 Playasti Gold ha vinto 0-3 contro Volley Cherasco. Qualche imprecisione di troppo nel secondo set, ma una vittoria finale che conferma il primo posto nel girone.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 15 dicembre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs L'Alba Volley 3-0

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: BorgoFranco Volley vs Club76 Fenera GS ?Pino 0-3

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs Safa 2000 Viola 0-3

Sabato 16 dicembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: MTV Azzurra vs Club76 Playasti 1-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: P.G.S. El Gall vs Rasero Teloni – Playasti Club76 2-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: MC 1933 – Top Four Busca vs GS Pino Volley 3-2

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Volley Cherasco vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2011 vs Volley Roero 3-0

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: MTV Arancio vs Club76 Fenera Chieri 3-1

Domenica 17 dicembre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: Club76 Playasti vs Lab Travel Honda Cuneo 0-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Lilliput Pallavolo vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: PVB Bosca Canelli vs Club76 Playasti 3-1

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Volley Parella Torino Rossa vs Club76 GS Pino Blu 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Club76 Fenera Chieri vs Newvolley Carmagnola Quick Time 0-3

• Under 16 ?F. C.T. Torino Girone M: Club76 Chieri GS Pino vs Tempocasa Leini V.B.C. Vol-ley Academy 1-3

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Volley San Paolo vs Liquicredit Fenera Chieri 76 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino vs Polisport Chieri 3-0

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera Chieri vs Monviso Volley Blu 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2012 vs PGS Jolly 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Libellula Volley vs Club76 Playasti provinciale 3-0