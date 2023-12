ValleBelbo Sport, prima tappa della Coppa Parigi

Dopo una prima parte del weekend in cui alcuni portacolori della società astigiana hanno preso parte al Campionato Nazionale a Squadre tra le fila del Team Dimensione Nuoto, domenica 17 dicembre la ValleBelbo Sport è salita sui blocchi, compatta, per la prima tappa della Coppa Parigi.

Nella piscina Usmiani di Torino, Lucia Tassinario si è nuovamente messa in evidenza: in mezza giornata di gare, ha ritoccato i primati personali di 50 rana (33”98) e 50 farfalla (27”41), siglando, in quest’ultima gara, il tempo limite per gli Assoluti primaverili.

Si sono messe in luce anche Elisa Ferrari, autrice di importanti progressi in 100 stile libero (1’01”62) e 50 farfalla (31”31), e Maddalena Bertelli, che ha compiuto un grande passo in avanti nei 200 dorso (2’29”36). Il resto del gruppo non si è fatto pregare per allungare la lista delle prestazioni degne di nota: ottime le gare dei più giovani del team Alessandro Mairano, Luca Lovisolo, Gabriele Bertoli e Camilla Palumbo, sempre concreti i più esperti Francesca Gallione, Andrea Randi e Federica Ferraris, reduci della Coppa Brema e capaci di siglare interessanti prestazioni individuali.

«Sono molto contento delle gare di domenica - sottolinea il direttore tecnico della ValleBelbo Sport Pino Palumbo - la stagione, partita alla grande, sta evidenziando una continua crescita del gruppo: oltre al notevole progresso in tutte le gare e specialità, i più giovani che fanno parte di questa squadra soltanto dall’inizio di questa stagione, stanno rispondendo molto bene e con grande entusiasmo».

E sabato prossimo (23 dicembre), nella seconda parte della prima tappa della Coppa Parigi, avranno nuovamente l’opportunità di mettersi in mostra.

RISULTATI Coppa Parigi - Torino