BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Con le vittorie infrasettimanali con NoviPiù Campus Piemonte e Derthona Basketball Lab, l'Under 19 Silver blinda il primo posto nel girone d'andata.

Inizia con una vittoria la seconda fase Coppa dell'Under 17 Eccellenza, che si aggiudica lo scontro con Basket Saluzzo. L'Under 13 Femminile vince anche con Granda College Cuneo e chiude il girone d'andata con sette vittorie su sette, i Top Junior superano Castellamonte e continuano il percorso netto.

Bella vittoria dell'Under 15 Eccellenza con Pallacanestro Moncalieri, riscattando il risultato della gara d'andata. L'Under 13 Gold replica la vittoria di inizio stagione con Amatori Basket Savigliano e l'Under 14 Gold supera Collegno Basket.

L'U14 Uisp vince con Pallacanestro Nichelino, mentre i Ragazzi cedono con Pallacanestro Cigliano e l'Under 15 Silver si ferma a soli due punti dalla capolista Condove.

U19 SILVER

BEA CHIERI – NOVIPIU’ CAMPUS 71-63

Parziali: 18-20, 41-34, 57-49

BEA CHIERI: Favaro, Ricciardo 14, Bianco 14, Torre 8, Bergese 5, Amirante, Bosio, Lafiosca 10, Mazzardis, Manzini, Marcon, Kamami 18, all. Potenza W.

NOVIPIU: Buzzi 9, Buscaldi 10, Guglielmo, Bottanelli 11, Vella 6, Severo, Zaglio, Miglietta 3, Laio, Simonetti 24, all. Degiovanni D.

DERTHONA BASKETBALL LAB – BEA CHIERI 34-71

Parziali: 10-24, 17-49, 26-62

BEA CHIERI: Ricciardo 8, Bianco 2, Torre 3, Cravero 3, Bergese 8, Amirante 8, Lafiosca 8, Mazzardis 2, Manzini 12, Marcon 10, Kamami 7. All. Potenza, Ass. Virde.

DERTHONA: Bellia 8, Bocchio 6, Censurini 6, Davio 4, De Francesco 4, Fossa , Gaye 3, Ghezzi , Grassi ,Pareti 3, All. Vigneri.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - PALLACANESTRO SALUZZO 73-71

Parziali: 18-20; 45-37; 58-55

CHIERI: Marrese 4, Viggiano 7, Quagliotto 17, Bechis 5, Minetti, Okoro 6, Trunfio 2, Guardalben 6, Altina 4, Origlia 12, Monaco 2, Pisciuneri 8. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

SALUZZO: Demarchi 4, Balma 9, Bottasso 22, Ghione 17, Perlo M. 2, Ruffinatto 1, Lanzetti NE, Perlo G. 5, Rolando 11, Fino. All. Perlo, Ass. Cuniglio.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 64-41

Parziali: 20-4, 38-12, 51-34

BEA CHIERI : ferrone 28, sangiorgi 12, giardiello 10, bernardinello 10, mosso 4, savio, della croce, cammareri, di dedda, santoro, curiale, giangualano. All. Ucci, Ass. Lafiosca/Ghibaudo.

GRANDA CUNEO: Di meo 16, Pellegrino 13, genocchio 3, viale 2, lokoka 2, cesano 2, borsotto 2, freni 1, gazzi, cavallera, sandronis, adamonis. All. Regolo.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL – ASD CASALBORGONE 58-49

Parziali: 17-7, 27-24, 37-32

BEA CHIERI: Giorcelli 16, Lappano 2, Scialabba, Alò 6, Tosco 11, Di Salvo, Bertoglio 8, Consiglio, Barisone 11, Munafò 4, La Piana, Rofel. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL - PALLACANESTRO MONCALIERI 64-59

Parziali: 18-15, 30-23, 42-43

BEA CHIERI: Milani 4, Borz 7, Spennato, Giachino 17, Tarantino, Vacca 5, Destefanis, Montanella 16, Obakhavbaye 8, Sidari, Calò 3, Di Carlo 4. All. Allisiardi, Ass. Conti, Acc. Castelli.

MONCALIERI: Spetz 26, Piazza 14, Musso 6, Damiani 6, Rava 4, Michalopoulos 2, Pautasso 1, Giammito, Cenni, Madon, Cabutti, Camoletto. All. Gallo, Ass. Trovato, Acc. Pasotti.

U13 GOLD

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – BEA CHIERI 43-107

Parziali: 12-31, 23-62, 36-82

CHIERI: Mariani 2, Mouaddine 27, Popa 2, Marino 8, Campanelli 2, Zuccarello 9, Luison S., Luison M. 4, Di Bartolo 18, Dalmasso 13, Porcu 22. All. Corrado.

U14 GOLD

BEA CHIERI - COLLEGNO BASKET 74-66

Parziali: 14-15, 29-17, 18-14, 13-20

BEA Leopardi: Fatai (Cap.) 4, Borz 4, Spano, Di Giorgio, Crispiano 16, De Mita, Menegatti 11, Bassi 2, Calo' 17, D'Acunti, Coltiletti 20, Dimonte. Allenatore : Corrado, Ass. Allisiardi.

Collegnao: Angelotti (Cap.) 9, Spreafico 2, Bergamasco 2, Sulis 15, Pelligra 10, Rizzitano 1, Messina 11, Lo Sardo 3, Bergamo 7, Cesano, Iodice 6, Angelotti. Allenatore: Spanu, Ass. Di Gioia.

U15 SILVER

US CONDOVE ASD - BEA CHIERI 49-47

Parziali: 14-9, 28-30, 40-40

CONDOVE: Capoccioni 24, Pognant, Odina 4, Mangini, Croce, Racca 12, Papuc 2, Pontillo 2, Bertolini 1, Milani, Urbani 4.

BEA CHIERI: Cordero 2, Mastrocola 8, Santoro 12, Bonetti, Meles, Balla, Traversari 6, Griva 7, Costamagna 4, Stoian 2, Gigante 6, Amerio.