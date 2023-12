Eurogymnica - Twirling: due finali per le EGirls

Weekend impegnativo per le giovani Camilla D'Acri e Noemy Vecchio scese in campo a Cantalupa per aggiudicarsi un posto nella finale delle Specialità Tecniche

La giornata di sabato ha visto lo svolgersi delle fasi preliminari: per ogni categoria, solo le prime sei classificate hanno ottenuto l'accesso alla finale di domenica; il podio della classifica finale ha infine determinato le tre atlete che rappresenteranno l'Italia alla prossima Coppa Europa che si svolgerà a luglio 2024, in Croazia.

Lo scorso anno Eurogymnica era riuscita a piazzare tre atlete sul podio, guadagnandosi l'accesso agli europei inglesi con Elisa Gregori e Francesca Caretto. Questa volta, entrambe assenti, nella categoria Solo Junior A, Noemy Vecchio, classe 2009, ha eseguito un buon esercizio, classificandosi al sesto posto; la sua gara si è poi conclusa in crescendo, riuscendo a conquistare il giorno successivo, un quinto posto nella classifica finale, con 16,40 punti. Diversamente Camilla D'Acri, classe 2012, nella categoria Solo Youth A, ha ottenuto un terzo posto nella fase preliminare che faceva ben sperare per il giorno successivo, permettendole di gareggiare nella giornata di domenica; nonostante l'ottima performance, eseguita, a detta delle allenatrici, in maniera corretta, il punteggio assegnatole dalla giuria l'ha di fatto retrocessa di una posizione, concludendo con un quarto posto e 14,95 punti. Si chiude così il 2023 ed Eurogymnica si prepara a celebrare tutte le sue atlete con la grande festa di Natale che si terrà il 23 dicembre al pala Gianni Asti, l'ex Ruffini di Torino.

