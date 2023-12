Team Dimensione Nuoto: grande prova di gruppo alla Coppa Parigi

Archiviata l’intensa giornata dedicata alla Coppa Brema (16 dicembre), il Team Dimensione Nuoto è tornato in acqua, presso la piscina Usmiani di Torino, per la prima tappa della Coppa Parigi (domenica 17 dicembre) che proseguirà anche sabato 23 dicembre.

Anche se, chiaramente, si è tornati a gareggiare a livello individuale dopo la bellissima prova corale in occasione del Campionato Nazionale e Squadre, ancora una volta è stato il gruppo ad emergere. Sì, perché soprattutto dagli atleti della categoria Ragazzi sono emersi nuovamente interessanti e cospicui miglioramenti cronometrici che hanno avvicinato buona parte degli elementi al limite per i Criteria di aprile, la più importante rassegna giovanile in vasca corta della stagione.

In attesa del secondo blocco di gare tra qualche giorno, il bilancio è già pienamente positivo, segnale che i vari gruppi di lavoro sul territorio nelle realtà locali di Asti Nuoto, Libertas Nuoto Caluso, Pralino Sport, ValleBelbo Sport e della squadra TDN che si allena regolarmente a Torino, stanno esprimendo un lavoro di grande qualità che consentirà di gettare le basi per il futuro anche a livello senior.