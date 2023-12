FISI-AOC - Sabato 16 dicembre: Biathlon Coppa Italia Fiocchi

Sabato 16 dicembre

La Coppa Italia Fiocchi di biathlon approda in Valle d’Aosta, sulle piste di Bionaz. In programma sabato 16 la sprint che ha visto misurarsi numerose categorie, partendo dagli aspiranti fino ad arrivare ai senior.

Giornata perfette con ottime condizioni nivometeorologiche hanno accolto i biatleti che si sono trovati per la seconda tappa della Coppa Italia.

La manifestazione è stata magistralmente organizzata dalla società di casa, lo Sci Club Bionaz-Oyace, presieduta da Christhian Favre.

Partendo dalla categoria Giovani femminile, stupenda prestazione della piemontese Carlotta Gautero: l'atleta delle Fiamme Oro fa il vuoto dietro di sè chiudendo in 16'36.6 e nonostante un errore al poligono (1+0) vince con un distacco di 1'06.3 da Nayeli Mariotti-Cavagnet (Fiamme Gialle). La trentina Alessia Forlin (Primiero) sale sul terzo gradino del podio. Tre errori nella sessione di tiro in piedi sono stati fatali per la cuneese delle Fiamme Gialle Fabiola Miralgio Mellano che chiude al 7° posto.

Tra le Aspiranti, doppietta piemontese grazie alle ottime prestazioni di Matilde Giordano (Fiamme Oro) che chiude in 17'14.5 e vince Luna Forneris (Alpi Marittime) a 21'8 (1+1) dalla vetta. La gardenese Anna Anvidalfarei chiude, nonostaante esca senza errori dai poligoni chiude con un distacco di 42'9 (0+0) da Giordano. In top 15 chiudono altre cinque atlete piemontesi: al 6° e al 7° posto si classificano le atlete delle Alpi Marittime Anna Giraudo e Cecilia Peaano, mentre Alice Gastaldi (Valle Pesio), Viola Camperi (Alpi Marittime) e Gaia Gondolo (Alpi Marittime), chiudono rispettivamente in 11ª, 12ª e 13ª posizione.

Più attardate le altre cuneesi in gara che chiudono: 20ª Caterina Parola (Valle Stura), 21ª Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime), 22ª Iris Cavallera (Alpi Marittime), 27ª Lucia Brocchiero (Alpi Marittime), 40° posto per Lucia Delfino (Valle Stura), 44° Giulia Ronchail (Pragelato), 45° posto per Marianna Dho (Valle Ellero), 46° Sofia Cogoli (Pragelato), 47° posto per Amelie Cellerino Ferrier (Pragelato), 48° Gaia Rostan (Pragelato).

Tra le senior femminile, si registra la sola presenza di Gaia Brunetto (Esercito), che ha chiuso la sua fatica con 2 errori totali (1+1).

Nelle categorie maschili, tra i seniores, vittoria di Nicola Romanin (Esercito) che, nonostante 2 errori al poligono (1+1), ha chiuso in 26'56.1. Il friulano si è imposto davanti alla coppia dei Carabinieri formata da Iacopo Leonesio (+4''6; o+0) e Daniele Fauner (+24''5; 1+1).

5ª piazza per Nicolò Giraudo: il piemontese del Centro Sportivo Esercito chiude in 27'59.5 (1+2). Tra i Giovani, buon 3° posto per Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che nonostante i 3 errori al poligono (0+3) ha mantenuto un ottimo passo sugli scichiudendo in 19'35.5, dietro a Manuele Cortoz (Amis De Verrayes) e Davide Cola (Esercito) che ci è aggiudicato la vittoria. Tre errori anche per Paolo Barale (Fiamme Oro) che però si ferma al 7° posto (0+3) con il tempo finale di 20'02''.

19° posto per Tommaso Peano (Alpi Marittime), mentre al 24° posto si classifica Michele Carollo (Carabinieri) che purtroppo paga un errore di "cross fire". Doppietta dell'altoadige tra gli Aspiranti: vittoria di Jonas Tscholl (Martell) che chiude davanti al compagno di comitato Julian Huber (Anterselva). Buon 3° posto per il cuneese Filippo Massimino (Alpi Marittime), che paga tre errore di troppo al poligono (0+3). In top 10 altri tre atleti piemontesi:al 6° e 7° posto chiudono due atleti dello sci club Alpi Marittime, Nicola Giordano e Gicaomo Barale, mentre al 10° posto si classifica Stefano Occelli (Valle Stura).

Gli altri piemontesi chiudono così: al 17° posto Lorenzo Canavese (alpi Marittime), 25° andrea Occelli (Valle Stura), 37° Giacomo Maurino (Valle Stura9, 38° Leonardo Brondello (Valle Stura), 39° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 46° Mario Einaudi (Valle Stura).

SCI DI FONDO - COPPA ITALIA RODE: NELL'INDIVIDUALE A SKATING DI SAPPADA VITTORIA DI BEATRICE LAURENT TRA LE U20; MARTINO CAROLLO 2° TRA I SENIOR, 1° U23

Va avanti la Coppa Italia Rode, che ha fatto tappa sulle nevi di Sappada. In programma la 10 km in tecnica libera con partenza individuale, che ha permesso di ottenere indicazioni importanti per quanto riguarda le convocazioni per le Olimpiadi Giovanili di Gangwon 2024 e per testare gli atleti più in forma in vista delle prossime tappe di FESA Cup.

Organizzazione perfetta da parte di tutto lo staff dello sci club Camosci: pista tirata a lucido, complici anche le temperature al di sotto dello zero negli ultimi giorni, che hanno permesso l'ottima preparazione della pista. Direttore di gara di tutto rispetto sulle nevi sappadine Silvio Fauner, che neppure un brutto raffreddore è riuscito a tenerlo lontano dalle sue nevi: il campione olimpico è stato coadiuvato dal delegato tecnico FIS, Piero Vanzo, e dall’assistente del delegato tecnico, Martin Schwingshackl.

Tra le Junior U20, Bellissima prova della piemontese Beatrice Laurent (Fiamme Gialle) che chiude in 24'58'5, precedendo di 52'5 la compagna di squadra Virginia Cena. Al terzo posto chiude la kazaka Mariya Gerachshenko, a 56' dalla vetta.Al 7° posto l'altra piemontese in gara, Irene Negrin (Prali) che chiude con un distacco di 1'35.6 dalla vincitrice. Al maschile, vittoria di Gabriele Matli , primo al traguardo dopo le buone prestazioni in FESA Cup a Goms. L'atleta delle Fiamme Gialle chiude a 21'54.3 lasciandosi alle spalle il livignasco Teo Galli (+4.4''), con Marco Gaudenzio (Orsago) 3° a 4''5 dal vincitore. Il piemontese Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro) chiude al 6° posto con un ritardo di 30''3. Più attardato Alberto Rigaudo (Alpi Marittime), che chiude in 35ª posizione.

Tra le Aspiranti U18, Marie Schwitzer (Carabinieri), vince in 26'21.7 con un vantaggio di 21''su Vanessa Cagnati (Val Biois) e 48'' su Stella Giacomelli (Alta Valtellina). 16° posto per Aurorra Giraudo, con un ritardo di 2'49 dalla vetta. Al maschile, buona la prestazione del cuneese Alessio Romano (Carabienieri) che chiude al 7° posto nella gara vinta da Marco Pinzani (Monti Lussari) che taglia il traguardo in 21'45.3. 16ª piazza per Edoardo Forneris (Alpi Marittime) che chiude con un ritardo di 1'50.9 dal vincitore. Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) chiude in 25'11.7, a 3'26.4 dalla vetta.

La vittoria tra i senior è andata all’atleta del Centro Sportivo Esercito Giuseppe Montello, migliore al traguardo davanti al cuneese delle Fiamme Oro, Martino Carollo (+5.3''), che si è anche laureato miglior U23, e Fabio Longo (+5.6''), atleta dell'Under Up. Al femminile, Elisa Gallo chiude al 7° posto a 1'18.3 dalla vincitrice, l'altoatesina federica Sanfilippo (Fiamme Oro) che chiude in 24'07''.