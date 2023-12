FISI-AOC - Federica Brignone ha centrato la terza vittoria in un mese nel Super-G della Val d'Isére

Sino ad oggi era Stefania Belmondo l’azzurra con più vittorie in Coppa del Mondo negli sport invernali, ma domenica 17 dicembre ha dovuto cedere il passo ad un altro fenomeno. Perché Federica Brignone, confermando il suo eccellente stato di forma in questo inizio di stagione, ha centrato la terza vittoria in un mese nel Super-G della Val d'Isére, salendo a quota 24 affermazioni in carriera, tante quante un certo Gustav Thoeni. Impressionante la gara della carabiniera di La Salle sotto gli occhi dei suoi genitori: ha chiuso in in 1’,21”,58/100, precedendo per 44/100 la venticinquenne norvegese Kajsa Vickhoff Lie del Baerums Skiklub e per 59/1000 Sofia Goggia. La finanziera bergamasca è stata meno precisa nella parte alta, ma è un podio che pesa, viste le sue non perfette condizioni fisiche. Molto interessante anche la prova della finanziera trentina Laura Pirovano, settima ad 1”,80/100.

Ventunesimo posto per la poliziotta Roberta Melesi e primi punti in Coppa del Mondo per la figlia d’arte Teresa Runggaldier, gardenese delle Fiamme Gialle, ventiquattresima. Il percorso è stato molto selettivo, come dimostrano le 25 atlete uscite sulle 57 al via. Tra le deluse Marta Bassino, finita lunga nella parte iniziale della pista senza riuscire a correggere l’errore. Tornerà in pista la settimana dopo Natale con il Gigante di Lienz.

Il Gigante maschile sulla pista Gran Risa dell’Alta Badia non ha tradito come al solito le attese, anche se gli azzurri sono finiti tutti lontani dal podio. La gara è stata animata dal duello tra il fenomeno svizzero Marco Odermatt e il croato Filip Zubcic, tornato ai livelli di qualche anno fa. Alla fine l’ha spuntata il campione olimpico e mondiale dello Ski Club Hergiswil, con il tempo totale di 2’,29”,23/100 e con 19/100 sull’atleta dello Ski Klub Koncar. Il duello Odermatt versus Zubcic ha scavato un abisso nei confronti degli altri concorrenti, a partire dallo sloveno Zan Kranjec (Nov-SD Novinar), terzo 2”,26/100.

In Casa Italia hanno salvato l’onore tricolore il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti e il finanziere gardenese Alex Vinatzer. Grazie a due buone manche Giovanni è risultato il migliore degli azzurri, quattordicesimo, mentre Alex è arrivato diciannovesimo. A punti anche il carabiniere Hannes Zingerle, ventiquattresimo. «Potevo fare qualcosa di più. - ha commentato Borsotti a fine gara - Ma devo trovare il giusto equilibrio per completare una manche bene sia nei tratti filanti che nel tecnico. La pista è perfetta, davvero: domani punto sicuramente a migliorarmi».

Già, perché lunedì 18 dicembre, sempre alle 10 e alle 13,30 in Val Badia è in programma un secondo Gigante.

La classifica del Super-G della Coppa del Mondo femminile in Val d’Isère:

Super-G Femminile

La classifica del Gigante della Coppa del Mondo maschile in Val Badia

Gigante Maschile

COPPA EUROPA: A STEVEN AMIEZ LO SLALOM SULLA PISTA ALOCH A POZZA DI FASSA. CORRADO BARBERA RIMONTA FINO ALL’UNDICESIMO POSTO

Successo francese nello Slalom della Coppa Europa maschile sulla pista Aloch di Pozza di San Giovanni di Fassa. Ha vinto il venticinquenne figlio d’arte Steven Amiez, atleta del Club des Sports de Courchevel, con il tempo totale di 1’,49”,62/100, davanti all’esperto tedesco Linus Strasser del Turn und Sportverein 180 Muenchen, staccato di 26/100. Sul gradino più basso del podio si è accomodato il diciannovenne svedese Fabian Ax Swartz del Lidingoe Slalomklubb, staccato di 1”,24/100. Quinto posto per l'azzurro Tommaso Sala: il lecchese delle Fiamme Oro ha chiuso ad 1”,45/100 da Amiez e ha mostrato segnali confortanti, così come il ventunenne cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito. Il campione del mondo Juniores di Slalom ha rimontato cinque posizioni, chiudendo in undicesima posizione a 2”,17/100, a soli 7/100 dalla top ten, anche a seguito di un piccolo errore nella seconda manche che gli ha precluso l’obiettivo di giornata. Quindicesimo il tarvisiano Hans Vaccari, anche lui atleta del Centro Sportivo Esercito.

La classifica dello Slalom della Coppa Europa maschile a Pozza di Fassa:

Slalom Maschile

NEL PRIMO GIGANTE FIS-NJR DI PILA FRANCESCO MAGLIANO SECONDO E TOMAS DEAMBROGIO PRIMO DEGLI ASPIRANTI

Filippo Segala dello Sci Club Aosta e Margherita Sala del Crammont Mont Blanc sono i vincitori del primo di due Giganti FIS-NJR in programma domenica 17 e lunedì 18 dicembre a Pila. Segala ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,41”,80/100, staccando di 12/100 l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone e di 92/100 il milanese Pietro Orsenigo dello Sci Club Gressoney Monte Rosa. Quarto ad 1”,37/100 il cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana, sesto assoluto e primo degli Aspiranti l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, all’undicesimo Marco Leone del Golden Team Ceccarelli, al ventunesimo Tommaso Anfossi dello Sci Club Sansicario Cesana, al ventiduesimo il cuneese Alessandro Abbà del Val Vermenagna, al ventiseiesimo Lorenzo Mula del Golden Team Ceccarelli. Margherita Sala ha vinto la gara femminile chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,50”,64/100, precedendo per 2/100 l’Aspirante Anais Lustrissy dello Sci Club Crammont Mont Blanc e per 2”,41/100 Greta Boano, anche lei del Crammont.

Al settimo posto Desiree Baitella del Golden Team Ceccarelli, all’ottavo assoluto e al quarto tra le Aspiranti Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, al decimo assoluto e al quinto tra le Aspiranti Sofia Pignochino del Golden Team Ceccarelli, al dodicesimo assoluto e al settimo tra le Aspiranti Aurora Turri dell’Equipe Limone, al tredicesimo assoluto e all’ottavo tra le Aspiranti Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, al ventesimo assoluto e al quattordicesimo tra le Aspiranti Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, al quindicesimo tra le Aspiranti Clotilde Rodella del Sansicario Cesana, al sedicesimo tra le Aspiranti Alice Robotti dell’Equipe Limone, al diciassettesimo tra le Aspiranti Francesca Busso del Sestriere, al diciottesimo tra le Aspiranti Valeria Cuppari del Sansicario Cesana, al ventesimo tra le Aspiranti Stella Bonesso dell’Equipe Beaulard.

Le classifiche del primo Gigante FIS-NJR disputato a Pila:

Gigante Maschile

Gigante Femminile

ISABELLA ALLOERO SECONDA NEL SECONDO SLALOM FIS CITTADINI DI PUY SAINT VINCENT. FILIPPO MAZZIA SECONDO ASPIRANTE NEL SECONDO GIGANTE FIS-NJR A CHIESA VALMALENCO

Scala una posizione, dal terzo al secondo posto, dimostrando di apprezzare le tracciature francesi, la moncalierese Isabella Alloero dello Sci Club Claviere, seconda assoluta e seconda delle Aspiranti nel secondo Slalom FIS Cittadini disputato a Puy Saint Vincent. Nella gara di domenica 17 dicembre si è imposta l’Aspirante svizzera Alessandria Mansfield dello Ski Club Villars sur Ollon, con il tempo totale di 1’,36”,47/100 e con un vantaggio di 1”,45/100 su Isabella Alloero.

A completare i podi assoluto e delle Aspiranti l’altra svizzera Lina Meyer dello Ski Club Biel-Bienne, staccata di 2”,02/100. È stata purtroppo squalificata nella seconda manche la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, che si era classificata seconda alle spalle di Alessandria Mansfield nel primo Slalom FIS Cittadini di Puy Saint Vincent. In campo maschile Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere ha scalato 7 posizioni tra la prima e la seconda giornata di gare, classificandosi settimo.

La competizione è stata vinta dallo svizzero Gaetan Roulin dello Ski Club Treyvaux, con il tempo totale di 1’,28”,12/100 e con distacchi rispettivamente di 21/100 e di 48/100 sui francesi Richard Matilin del Club des Sports Bogeve e Arthur Sambuis del Club des Sports de Saint François Longchamp. Nel secondo Gigante FIS-NJR disputato a Chiesa Valmalenco affermazioni di Enrico Valentino Zucchini dello Ski Racing Camp e di Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo. Nella gara maschile settimo posto assoluto e secondo tra gli Aspiranti per Filippo Mazzia dello Sci Club Mera, dodicesimo per il braidese Pietro Ambrosione del Sansicario Cesana, tredicesimo per il cuneese di Demonte Lorenzo Casagrande del Valchisone Camillo Passet, quindicesimo per il valsesiano Leonardo Varzi dello Ski Team Valsesia, diciannovesimo e quinto tra gli Aspiranti per il valsesiano Elia Guidetti del Varallo, ventiduesimo per il torinese Pietro Bruneri del Sansicario Cesana, ventiseiesimo per il valsesiano Nicolò Brunelli del Varallo. In campo femminile al ventiduesimo e al ventitreesimo posto tra le Aspiranti Mariacarlotta e Beatrice Bertolio dello Sci Club Varallo.

Le classifiche del secondo Slalom FIS Cittadini disputato a Puy Saint Vincent:

Slalom Femminile

Slalom Maschile

Le classifiche del secondo Gigante FIS-NJR di Chiesa Valmalenco:

Gigante Femminile

Gigante Maschile