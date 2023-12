FISI-AOC - Biathlon, Coppa Italia Fiocchi a Bionaz e Fondo a Sappada con la Coppa Italia Rode

BIATHLON - COPPA ITALIA FIOCCHI

Archiviate le sprint di sabato, il centro biathlon di Bionaz ha accolto i biatleti che si sono dati battaglia nelle short individual.

Un'altra giornata perfetta, con la pista Dzovennoz.Lexert tirata a lucido grazie allo straordinario lavoro dei tecnici e dei volontari dalla società di casa, lo Sci Club Bionaz-Oyace.

Dopo la débâcle di sabato, ecco ritornare sul gradino più alto del podio nella categoria Giovani, Michele Carollo: il piemontese del centro sportivo Carabinieri, dopo essere stato protagonista di un episodio di "cross fire" nella giornata di ieri, oggi domina nella cateogria Giovani chiudendo in 27'25.7 (1+1+1+1) e facendo il vuoto dietro di sè. Al 2° posto, con un ritardo di 43''2, Manuel Contoz (0+0+1+1) seguito dal vincitore della sprint, Davide Cola (Esercito), che paga qualche errore di troppo al poligono (1+1+0+2). 6° posto per Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che paga qualche errore di troppo al poligono: il piemontese, nonostante i sei errori al poligono (0+3+1+2) fa comunque registrare il 3° miglior tempo sugli sci ed è seguito da Paolo Barale (Fiamme Oro), che chiude al 7° posto. Gli altri piemontesi hanno così chiuso: 13° Tommaso Peano (Alpi Marittime).

Tra gli aspiranti, bella prova del piemontese Giacomo Barale (Alpi Marittime): il cuneese si piazza dietro la coppia dell'Alto Adige formata dal vincitore, Rafael Santer (Ultimo) e Jons Tscholl (Martell).

11° Stefano Occelli (Valle Stura), 15° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 22° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 24° Filippo Massimino (Alpi Marittime), 30° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 35° e 36° posto per gli atleti dello sci club Valle SturaMario Einaudi e Leonardo Brondello; 40° e 41° posto per gli espinenti del Valle Stura, Gabriele Giordanetto e Giacomo Maurino.

Doppietta di Nicola Romanin tra i senior maschile: l'atleta del centro sportivo Esercito bissa il successo ottenuto nella sprint di ieri mettendo a segno un altro bel risultato, frutto di un poligono con due soli errori (0+1+0+1) e un buon passo sugli sci,che lo ha portato a chiudere a 43'26.8 e che gli hanno permesso di precedere il carabinieri Iacopo Leonesio di 34''8, 2° nonostante un poligono senza errori. Sul terzo gradino del podio Michael Durand (Esercito) con un ritardo di 1'53.6 dal compagno di squadra. 6° posto per Nicolò Giraudo (Esercito).

Al femminile invece, si registra, anche oggi, la sola presenza di Gaia Brunetto (Esercito), che ha chiuso lin 42'25.6 e 5 errori totali al poligono (1+1+1+2).

Carlotta Gautero piglia tutto: dopo la sprint di ieri, la piemontese delle Fiamme Oro fa sua anche la short individual odierna facendo il vuoto dietro di sè. Alle spalle della cuneese è doppietta delle Fiamme Gialle con Nayeli Mariotti Cavagnet (+59''6; 0+1+0+0) ed Eva Hutter (+1'49.8; 0+0+2+0). Ai piedi del podio, laa cuneese delle Fiamme Gialle, Fabiola Miraglio Mellano che chiude con un ritardo di 2'43'' dalla vincitrice.

Al femminile, prima posizione confermata per Matilde Giordano: l'atleta delle Fiamme Oro chiude in 25'40.9 (1+2+1+1) precedendo le due atlete dello sci club Gardena, Thea Wanker (+24''4; 1+0+0+1) e Anna Anvidalfarei (+31''5; 0+0+0+1). Ai piedi del podio Magalì Miraglio Mellano con un distacco di 1'25.7 dalla vetta. In top 10 altre piemontesi che hanno così chiuso: Alice Gastaldi (Valle Pesio) 5ª, Cecilia Peano (Alpi Marittime) 6ª, Luna Forneris (Alpi Marittime) 7ª, Gaia Gondolo (Alpi Marittime) 8ª, Anna Giraudo (Alpi Marittime), 10ª.Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) e Viola Camperi (Alpi Marittime) chiudono rispettivamente al 16° e 218° posto. 32ª Caterina Parola (Valle Stura), 34ª Iris cavallera (Alpi Marittime), 35ª Lucia Delfino (Valle Stura), 41ª Marianna Dho (Valle Ellero),44ª Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), 45ª Sofia Cogoli (Nordico Pragelato), 47ª Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato), 48ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato).

SCI DI FONDO - COPPA ITALIA RODE

La Coppa Italia Rode di sci di fondo prosegue sulle nevi di Sappada, dove sabato è andata in scena la 10 km in tecnica libera con partenza individuale. Nella giornata di domenica, sempre sulla pista sappadina, è la volta della mass start in tecnica classica, con gli atleti impegnati ancora sulla distanza di 10 km. In palio, per gli aspiranti la possibilità di mettersi in evidenza per strappare le convocazioni in vista delle Olimpiadi Giovanili di Gangwon 2024, mentre tra gli junior e i senior l’obiettivo rimane quello di guadagnarsi un posto nei prossimi appuntamenti di FESA Cup.

Grande lavoro dell’organizzazione, rappresentata dallo Sci Club Camosci, che ha consegnato agli atleti un terreno di gara in perfette condizioni, attentamente monitorato dall’occhio attento di Silvio Fauner, direttore di gara d’eccezione. A suo sostegno, il delegato tecnico FIS Piero Vanzo e l’assistente delegato tecnico Martin Schwingshackl.

Bella prestazione, nella categoria Juniores U20, del piemontese Gabriele Rigaudo capace di mantenere sempre la testa del gruppo lungo tutto il percorso e mantenere le energie giuste per dare la zampata finale e conquistare, tra gli italiani in gara, la terza piazza (5° assoluto) dietro a Marco Gaudenzio, vincitore di giornata, e Tommaso Cuc, secondo classificato. Più attardato Alberto Rigaudo (Alpi Marittime) che chiude al 28° posto con un ritardo di 2'44.8 dalla vetta. Al femminile, buona prova di Irene Negrin (Prali) che chiude al 9° posto, a 54''2 dalla vincitrice, la kazaka Mariya Gerachshenko, che ha chiuso con il tempo finale di 29'47.1. Il secondo gradino del podio parla nuovamente kazako con Yelizaveta Tolmachyova. Terzo posto per Romina Bachmann.

Tra gli aspiranti U18, la vittoria si è decisa sul rettilineo finale, quando l'atleta delle Fiamme Oro Federico Pozzi inserisce le marce alte e taglia il traguardo in 24'37.6 con un vantaggio di soli 2''2 davanti a Marco Pinzani (Monte Lussari). Al 3° posto, a 5''5 dal vincitore, chiude Niccolò Giovanni Bianchi (Sporting Livigno). 11ª posizione per Alessio Romano (Carabinieri) che chiude in 26'01.7, a 1'24''1 dalla vetta. Più attardato Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) che chiude in 43ª posizione.

Tra le donne, buona prestazione di Aurora Giraudo (Valle Stura) che chiude al 6° posto nella gara vinta da Marie Schwitzer (Carabinieri). Al secondo posto la kazaka Violetta Mitropolskaya seguita da Vaness Cagnati che si è dovuta accontentare della terza posizione a causa di una caduta.

Tra le senior, vittoria della livignasca delle Fiamme Gialle Veronica Silvestri davanti a Federica Sanfilippo (Fiamme Oro) e Stefania Corradini (Team Internorm). 8ª piazza per Elisa Gallo (Fiamme Gialle).

Al maschile, rettilineo finale davvero molto emozionante dove i primi quattro concorrenti sono racchiusi in meno di 2 decimi: ad avere la meglio è Mattia Armellini (Fiamme Oro), che con una zampata finale scavalca il compagno di squadra Dietmar Noeckler per un solo decimo.

Terza piazza per Martin Coradazzi (Esercito). Ai piedi del podio, il cuneese Martino Carollo (Fiamme Oro).