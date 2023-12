Avigliana Basket vince contro Fossano

L'inizio è contratto, dopo 4' il punteggio è inchiodato sul 2-2, col passare del tempo però le biancoverdi acquistano fiducia e riescono a prendere in mano le redini dell'incontro. Nella seconda frazione di gioco le padroni di casa mostrno qualche limite di precisione al tiro, le ospiti riescono a mettere a referto un parziale di 6-0 che però non basta per fermare le Greens che riescono comunque a bucare la difesa ospite.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga le ospiti provano a chiudere la difesa nell'area pitturata, Avigliana ha difficoltà col tiro da fuori ma se la cava bene in difesa concedendo la miseria d 6 punti nel parziale e riuscendo ad allungare ulteriormente, concedendosi il lusso di un ultimo parziale di controllo e gestione.

Così coach Spampinato a fine gara: «Siamo soddisfatti per questa vittoria davanti al nostro pubblico e felici di aver mosso la classifica, questa gara ci offre numerosi spunti di riflessione per il futuro lavoro in palestra e se possibile per cercare ancora di più di giocare insieme; abbiamo assoluti margini di crescita e siamo ancora più determinati a progredire ulteriormente, individualmente e come gruppo».







AVIGLIANA BASKET 54

VIRTUS FOSSANO 33

Parziali (19-7; 32-15; 45-21)

AVIGLIANA: Maschera 4, Lupo 5, Coppola 6, Candela 10, Matacena 5, Gorgitano 6, Bruno 2, Molinari 2, Souare 4, Ciuti 10, Manuguerra. All. Spampinato. Ass.ti Rizzo e Brolatti. Dir Iuliano.

FOSSANO: Pecchenino 2, Devalle 14, Aimasso 9, Massimino 4, Borgese 4, Gambera, Danni, Senes, Vigna. All. Dematteis . Ass. All. Bosio.