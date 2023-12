FISI-AOC - Coppa del Mondo in Alta Badia, Slalom FIS a Kronplatze e Gigante FIS-NJR a Pila

COPPA DEL MONDO: ANCORA MARCO ODERMATT SULLA GRAN RISA. GIOVANNI BORSOTTI OTTIMO NONO. EMILIA MONDINELLI SETTIMA NELLO SLALOM DEI CAMPIONATI ALBANESI A KRONPLATZ

C’è ancora la firma dello svizzero Marco Odermatt, con una prova da fenomeno, nel secondo Gigante sulla pista Gran Risa dell’Alta Badia. Il ventiseienne talento dello Ski Ski Hergiswil ha messo tutti in riga già nella prima manche, ampliando poi il suo vantaggio nella seconda, chiusa con il tempo totale di 2’,28”,14/100, per centrare il ventisettesimo successo in carriera. Il primo dei battuti dal campionissimo del Canton Nidvaldo è l’austriaco Marco Schwarz dello Ski Club Bad Kleinkircheim, secondo con un ritardo di 1”,05/100, mentre lo sloveno Zan Kranjec del NOV-SD Novinar ha concluso al terzo posto ad 1”,22/100. Ancora una volta azzurri solo piazzati, ma, come 24 ore prima, il migliore è stato Giovanni Borsotti che, con il nono posto finale ha centrato a 33 anni il suo secondo miglior risultato in carriera (era stato settimo nel 2105 nel Gigante della Val d’Isère). Il carabiniere di Bardonecchia ha recuperato sei posizioni nella seconda manche e queste sono le sue parole a fine gara: “Era da troppo tempo che non arrivavo in una top ten e ci voleva un risultato di questo tipo per darmi morale, anche perché tecnicamente sto sciando bene. Mi mancava un piazzamento che lo dimostrasse. Lascio l’Alta Badia con fiducia. Il nostro sport è difficile e avere delle conferme diventa fondamentale”. Tredicesimo il giovane poliziotto bergamasco Filippo Della Vite, mentre il finanziere altoatesino Alex Vinatzer ha chiuso al ventunesimo posto, rimontando anche lui sei piazze. Anche il finanziere trentino Luca De Aliprandini ha guadagnato sei posizioni nella seconda manche, risalendo dal trentesimo al ventiquattresimo posto.

A Kronplatz invece lunedì 18 dicembre si è invece disputato uno Slalom valido per i campionati nazionali albanesi, vinto dalla ventenne lettone Dzenifera Germane con il tempo totale di 1’,39”,65/100. Con lei sul podio la nipponica Chisaki Maeda della Matsumoto University, staccata di 88/100. Terza ad 1”,15/100 la finanziera altoatesina Celina Haller. Buon settimo posto ad 1”,78/100 per la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli.

Le classifiche del secondo Gigante maschile in Alta Badia e dello Slalom FIS a Kronplatz

Gigante Maschile

Slalom Femminile

MARGHERITA CECERE E FRANCESCO MAGLIANO DOMINANO IL SECONDO GIGANTE

FIS-NJR DI PILA. BEATRICE GARBASSO SECONDA ASPIRANTE

Per il Comitato FISI Alpi Occidentali si chiude con un bilancio più che positivo il programma delle gare FIS-NJR organizzate dagli Sci Club Aosta e Chamolé sulle piste di Pila. Nel secondo Gigante si sono imposti la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia e l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone. Margherita Cecere ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,46”,65/100, precedendo per soli 2/100 Alessia Vaglio dello Sci Club Crammont Mont Blanc, che era al comando a metà gara. Terza a 91/100 la carabiniera limonese Melissa Astegiano, quarta ad 1”,91/100 la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli. Quinta assoluta e prima tra le Aspiranti la valdostana Anaïs Lustrissy del Crammont Mont Blanc. Da segnalare l’ottavo posto di Desirée Baitella del Golden Team Ceccarelli. A completare il podio Aspiranti la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, decima ssoluta, e Gaia Boano del Crammont Mont Blanc, undicesima assoluta. Al tredicesimo posto la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, al sedicesimo assoluto e al sesto tra le Aspiranti la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, al diciannovesimo assoluto e al nono tra le Aspiranti la bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone, al ventiquattresimo assoluto e al dodicesimo tra le Aspiranti la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, seguita, sia nella classifica assoluta che in quella delle Aspiranti, da Francesca Busso del Sestriere e da Valeria Cuppari del Sansicario Cesana. La canavesana Carlotta Anese del Golden Team Ceccarelli si è classificata ventinovesima assoluta e sedicesima delle Aspiranti. Francesco Magliano ha vinto la gara maschile rimontando dalla terza posizione della prima manche e chiudendo nel tempo totale di 1’,43”,70/100, precedendo per 30/100 Federico Vierin dello Sci Club Pila e per 34/100 Philippe Quey del Val d’Ayas. Ha mancato il podio per soli 4/100 il cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana, quarto al traguardo, mentre il compagno di squadra e concittadino Brahim Matteo Houkmi ha chiuso al nono posto, Marco Leone del Golden Team Ceccarelli al tredicesimo, il torinese Nicola Migliardi del Valchisone Camillo Passet al diciottesimo. Il cuneese Igor Ceccardi dello Ski College Limone si è classificato trentesimo assoluto e decimo degli Aspiranti.

Le classifiche del secondo Gigante FIS-NJR disputato a Pila

Gigante Femminile

Gigante Maschile