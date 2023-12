Collegno Basket: ultima gara del 2023 contro Campus Piemonte

Dopo la convincente vittoria casalinga di sabato scorso, i Lions di coach Comazzi tornano in campo, sempre al PalaCollegno, contro i giovanissimi ragazzi di Campus Piemonte.

In occasione della partita di andata è arrivata la prima vittoria stagionale per Collegno, grazie ai 30 punti di Tiagande e al duo Mortarino-De Bartolomeo, autori di 19 punti ciascuno. Quest’ultimo però non sarà ancora della partita, sempre per il fastidioso problema muscolare che lo tiene fermo ormai da più di un mese. Il suo rientro in campo dovrebbe essere previsto per gennaio.

Un atteso e graditissimo ritorno è stato invece quello di Capitan Tarditi che dopo oltre due mesi è tornato sul parquet da protagonista, guidando i Lions alla vittoria sabato scorso con 18 punti e 10 rimbalzi. Un’ottima notizia, insomma, per coach Comazzi che da inizio stagione sta facendo i conti con acciacchi e pesanti assenze.

Quanto alla partita di domani, la classifica non sorride di certo a Campus Piemonte: ferma a quota 2 punti e ancora a secco in trasferta. Collegno è invece a un passo dal centro della classifica con 10 punti all’attivo e un bilancio di tre vittorie e tre sconfitte negli ultimi impegni casalinghi. A guidare l’attacco degli ospiti di coach Jacomuzzi, fino ad ora, sono Brunetti (17,6), Mobio (13,2) e Rinaldin (11,6). Per i Lions invece ci sono oltre 20 punti di media sia per Tarditi che per Tiagande, oltre ai 17 abbondanti di Mortarino.

L’ultimo impegno del 2023 dei biancorossi sarà anche l’occasione per vedere da vicino la prestigiosa Coppa Italia che passerà dal PalaCollegno domani sera. Nella cornice del “Roadshow Trophy” organizzato dalla Federazione e dal Comitato Regionale sarà anche possibile acquistare i biglietti per la kermesse di febbraio e ricevere tutte le informazioni utili in merito.

La palla a due domani è in programma alle 19:00 al PalaCollegno.