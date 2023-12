BEA Chieri: sesta edizione del Torneo Nazionale Memorial Caparelli

Il periodo delle Feste è un momento di tradizioni e anche il mondo BEA ha le sue: dal 27 al 29 dicembre torna il Torneo Nazionale Memorial Caparelli, quest’anno alla sesta edizione.

Dedicato alla categoria Esordienti (ragazzi e ragazze classe 2012), nella tre giorni ospita le sfide tra otto società piemontesi e una dalla Toscana, con oltre 100 bambini coinvolti.

Saranno divise in due gironi (Girone Graglia e Girone Stockwell) e, nei primi due giorni, sfideranno le altre componenti del loro raggruppamento, per concludere con le finali del 29 dicembre.

Le prime e le seconde squadre classificate di ogni girone disputeranno le Semifinali e le Finali dal 1° al 4° posto; le terze e le quarte disputeranno due Semifinali per l’accesso alla Finale 5°/6° posto; le perdenti tra queste e la quinta classificata del girone Graglia comporranno un triangolare per la classifica dal 7° al 9° posto del Torneo.

Il Torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa. L’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che opera sul territorio piemontese e i cui volontari saranno presenti in loco.

GIRONI

Girone Graglia | BEA Nero TSec, PNC Basketball, Cus Torino, Olimpo Alba, Reba Basket

Girone Stockwell | BEA Arancio, L.A. San Mauro, Kolbe Basket, Dunkes Sansepolcro.

IMPIANTI

Pala Gialdo – Chieri | Str. San Silvestro 35

Palestra Borgo Venezia – Chieri | Via Bersezio 1

Pala Wojtyla – Cambiano | Via Campi Rotondi ang. strada D’Ovia

Palestra Falcone – Santena | Via Tetti Agostino 31.

MAIN SPONSOR | Erowa

EVENT PARTNERS | Stockwell&Co Ltd, Tabaccheria Fiorino Vittoria, Angelo Graglia, MIA Impianti

MEDIA PARTNER | Corriere di Chieri

CON IL PATROCINIO di Comune di Chieri e Comune di Santena

A SOSTEGNO DI UGI Onlus