Vittoria dei Greens contro il Kolbe

I Greens riescono a gestire mentalmente alla grande un incontro che nascondeva parecchie insidie, dando prova di una maturità importante per la categoria, abbinata ad un sano agonismo e voglia di arrivare fino in fondo. Durante i primi 20' di gioco le squadre si studiano, i ritmi sono bassi e prevale la paura di sbagliare e vedersi sfuggire di mano l'incontro, il punteggio rimane in equilibrio sino al riposo lungo.

Tornati in campo i Greens suonano la carica, Casuscelli sfrutta il gioco in area pitturata di Valgina e la difesa tiene a 6 miseri punti l'attacco avversario per l'intera terza decina: gli ospiti volano sul +15.

Nell'ultima frazione poi i biancoverdi incrementano ulteriormente il vantaggio, sfruttando ancora una volta l'ottima difesa che permette di recuperare un discreto numero di palloni, trasformati in sonanti punti nella fase d'attacco e permettendo un gran bel regalo da scartare in anticipo rispetto al 25 dicembre.

KOLBE TORINO 40

AVIGLIANA BASKET 63

Parziali (12-14; 26-28: 32-47)

KOLBE: Da Col 10, Orecchia 9, Alessandri 5, Merlino 4, Marini 4, Marcellino 4, Dusnasco 3, Brizzi 1, Gallizio, Sciolla, Rinaudo, Petrucci.

AVIGLIANA: Valgina 20, Casuscelli 12, Christian Barberis 11, Budai 6, Bovone 6, Molino 3, Piazza 3, Marco Barberis 2, Gabriele Caniglia, Truffa, Borrelli. All. Calabrò.