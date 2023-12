FISI-AOC - Coppa Europa, Campionati Nazionali Albanesi, FIS-NJR e Snowboard a Moninec

COPPA EUROPA: AD OBEREGGEN IN SLALOM VINCE RETO SCHMIDIGER. CORRADO BARBERA 13° E CONVOCATO PER LA COPPA DEL MONDO A CAMPIGLIO

Dominio svizzero nel classico Slalom della Coppa Europa maschile ad Obereggen, gara che quest’anno precede di tre giorni quella di Coppa del Mondo sulla pista Tre-3 del Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio.

Sulle nevi altoatesine ha vinto il trentunenne Reto Schmidiger, tesserato per lo Ski Club Hergiswil come Marco Odermatt, con il tempo totale di 1’,44”,80/100, con 48/100 di vantaggio sul connazionale Matthias Iten dello Ski Club Sankt Jost Oberaegeri e di 53/100 sul norvegese Eirik Hystad Solberg dello Skiforeningen Stavanger. Il migliore tra gli azzurri è stato il ventunenne cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, campione iridato juniores in carica della specialità. Corrado si è classificato tredicesimo ad 1”,60/100 dal vincitore, dopo aver chiuso la prima manche al quinto posto. Per lui comunque la soddisfazione di essere convocato per lo Slalom di Madonna di Campiglio, la sua prima gara del massimo circuito davanti al pubblico italiano. Quindicesimo posto per il carabiniere altoatesino Simon Maurberger, diciottesimo per il finanziere badiota Matteo Canins, ventitreesimo per il carabiniere parmense Tommaso Saccardi, ventiseiesimo per il carabiniere bergamasco Matteo Bendotti e ventisettesimo per il bresciano Lorenzo Moschini del Centro Sportivo Esercito.

La classifica dello Slalom della Coppa Europa maschile ad Obereggen

Slalom Maschile

CAMPIONATI NAZIONALI ALBANESI A KRONPLATZ: IN GIGANTE LORENZO THOMAS BINI 10° E CHIARA TERONI 18a

Martedì 19 dicembre seconda giornata dei Campionati Nazionali albanesi a Plan de Corones-Kronplatz, questa volta dedicata al Gigante. Quello maschile è stato vinto dal norvegese Johs Braathen Herland del Kongsberg Idrettsforening, con il tempo totale di 2’,23”,90/100 e con 2/100 di vantaggio sullo svedese Gustaf Lindqvist del Sundsvall Slalomklubb.

Terzo a 4/100 Filippo Collini, pratese dell’Academy School Val di Luce. Decimo posto ad 85/100 per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, diciottesimo ad 1”,48/100 per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ventiduesimo per l’albanese dello Sci Club Sestriere Denni Xhepa.

Trentottesimo assoluto e secondo degli atleti albanesi Kevin Qerimi del Golden Team Ceccarelli. Doppietta svizzera nella prova femminile: prima Delphine Darbellay dello Ski Club Champex-Ferret in 2’,28”,79/100, davanti alla connazionale Sarah Zoeller del lo Ski Club Gossau, staccata di 1”,06/100. Terza ad 1”,14/100 la finanziera mantovana Francesca

Fanti. Al diciottesimo posto Chiara Teroni, genovese dell’Equipe Pragelato.

Le classifiche del Gigante dei campionati nazionali albanesi a Plan de Corones-Kronplatz

Gigante Maschile

Gigante Femminile

A SANTA CATERINA VALFURVA, ALICE PALTRINIERI 12a IN UNA DISCESA FIS-NJR. PIETRO AMBROSIONE 9° NEL GIGANTE CITTADINI AD ALLEGHE

Dopo la tappa della Coppa Europa maschile la pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva ha ospitato martedì 19 dicembre una Discesa FIS-NJR. Il ventenne britannico Elliott Bennett ha vinto la competizione maschile con il tempo di 1’,02”,21/100, con 3/100 di vantaggio su Lorenzo Vincenzi del 2000 Ski Club e 12/100 su Alberto Claudani del Val Palot Ski. Ventinovesima posizione per Girolamo Giove, cesanese dello Sci Club Sansicario Cesana e trentunesima per il cuneese figlio d'arte Lorenzo Casagrande (la mamma è Stefania Belmondo) del Valchisone-Camillo Passet, trentanovesima per il sestrierino Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere. La valtellinese Martina Lazzeri del Reit Ski Team Bormio

ha vinto la gara femminile con il tempo di 1’,05”,13/100 ex aequo con Giorgia Vittoria Orsenigo dello Sci Club Santa Caterina Valfurva. Terza a 23/100 Cristina Trabucchi dello Sci Club Bormio. La sestrierina Alice Paltrinieri dello Sci Club Sestriere si è classificata dodicesima, mentre ventitreesima assoluta e undicesima delle Aspiranti è giunta la milanese Ludovica Bellino dello Sci Club Sestriere. Nel Gigante FIS Cittadini disputato ad Alleghe il 19 dicembre primo posto per Gabriele Sartori dello Ski College Veneto in 2’,20”,17/100, con 58/100 di vantaggio su Alessandro Bertagnolli dello Sci Club 18 di Cortina e 2’,09/100 su Matteo Noris dello Sci Club Zanetti-Goggi. Buona prova del diciottenne braidese Pietro Ambrosione dello Sci Club

Sansicario Cesana, nono al traguardo.

Le classifiche della Discesa FIS-NJR di Santa Caterina Valfurva

Discesa Maschile

Discesa Femminile

La classifica maschile del Gigante FIS Cittadini disputato ad Alleghe

Gigante Maschile

SNOWBOARD: ELISA FAVA TORNA SUL PODIO IN COPPA EUROPA NELLO SLALOM PARALLELO DI MONINEC

Dopo il trionfo della coppia Moioli-Visintin in Coppa del Mondo a Cervinia, gli azzurri dello snowboard alpino sono protagonisti anche in Coppa Europa, con il secondo posto di Elias Zimmerhofer e il terzo della valsusina Elisa Fava nello Slalom Parallelo della Coppa Europa disputato martedì 19 dicembre nella località di Moninec nella Repubblica Ceca.

Sulle nevi boeme la vittoria della gara maschile è andata al tedesco Ole Mikkel Prantl, che in finale ha superato il diciassettenne Zimmerhofer, che ha potuto così festeggiare il terzo podio della carriera nel circuito continentale. Nella prova femminile Elisa Fava, atleta del Centro Sportivo Esercito residente ad Almese, si è imposta nella finale per il terzo posto sulla padrona di casa Zuzana Maderova, mentre la canadese Kaylie Buck ha avuto la meglio della svizzera Flurina Neva Bätschi nella sfida per il successo. Curiosamente anche per Elisa Fava l’unica precedente presenza sul podio di Coppa Europa risale alla tappa di Alleghe del gennaio scorso, quando seppe imporsi nello Slalom.

Le classifiche del primo Slalom Parallelo della Coppa Europa di snowboard a Moninec

Slalom Parallelo Maschile

Slalom Parallelo Femminile