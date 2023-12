Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

1^ DIVISIONE REGIONALE MASCHILE

2^ Giornata di Ritorno – 17/12/2023

GRANDA BASKET MONDOVÌ – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 74-87

Parziali (21-19; 40-38; 56-63)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Bedino, Capelli, Putortì, Cani, Comotti, Tamagno, Bruschetta, Zuppanelli, Saladini, Maccario, Manfredi, Bedino.

Coach Lelli - Caroni

Cuneo chiude l’anno 2023 portando a casa 2 punti importanti per la classifica nella trasferta a Mondovì.

La squadra di casa parte bene e grazie a rapidi contropiedi chiude il primo quarto 21 a 19.

Nel secondo periodo la musica non cambia e le squadre si equivalgono nei parziali; all’intervallo il tabellone segnapunti dice 40 a 38 per Mondovì.

Nella ripresa Cuneo entra con un piglio diverso e allunga nel punteggio grazie a difese più attente e scelte più ragionate in attacco.

La partita si chiude sul 74-87.

Queste le parole di coach Lelli a fine match:

«Intanto ci tengo a ringraziare tantissimo i nostri tifosi: anche oggi tante persone sono venute in trasferta per sostenerci e festeggiare con noi l’undicesima vittoria consecutiva…questo risultato è stato anche merito loro.

Siamo partiti col freno a mano tirato, Mondovì ha fatto un grande inizio di gara e noi purtroppo siamo adattati al loro ritmo invece di imporre il nostro.

Siamo sicuramente entrati in campo con una mentalità diversa al rientro dagli spogliatoi e abbiamo giocato più fluidi; questa è stata la chiave per la vittoria.

E ora lasciatemi dire due parole sul nostro percorso in questo 2023: se a fine agosto, al primo allenamento di squadra ci avessero detto che avremmo chiuso l’anno imbattuti, non ci avrei mai creduto, ma questo è un gruppo che lavora seriamente, con grande impegno e professionalità e per me e il vice-allenatore Caroni è davvero un piacere ed un orgoglio allenare questi ragazzi.

L’obiettivo di inizio anno era mantenere la categoria, per ora siamo ben sopra le aspettative, ma credo anche che stiamo raggiungendo un livello di consapevolezza importante

Alcuni obiettivi li abbiamo già pienamente raggiunti come il creare legami col settore giovanile, creare hype ad ogni partita casalinga e cercare di far crescere i giovani del 2005 e 2006 dandogli minuti importanti tra Serie D, Under19 Gold e CSI in modo che tutti siano coinvolti.

Quello che ci riserverà il 2024 dipenderà solo da noi e dal modo in cui ci impegneremo in palestra ad ogni allenamento.

Ora porgo i più sinceri auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci seguono, da parte di tutto lo staff e la squadra di Granda College Cuneo!»

UNDER 13 GOLD

2^ Giornata di Ritorno – 17/12/2023

OLIMPO ALBA - GRANDA COLLEGE CUNEO 29-54

Parziali (3-15; 7-31; 16-40)

GRANDA COLLEGE CUNEO: Tardivo, Fabri, Politano, Caula, Tallone, Graziano, Grosso, Musso, Giordano, Maccario, Musamibana.

Coach Lelli - Capelli

Cuneo esce vincitrice dalla trasferta di Alba in Under13 Gold.

Nei primi due quarti Granda College piazza un parziale importante grazie ad una difesa super attenta che li porterà con il punteggio di 7-31 all’intervallo.

Nella ripresa la squadra Cuneese gioca un po' meno concentrata, ma con grandi rotazioni permettendo a tutti i giocatori convocati di fare esperienza.

UNDER 14 SILVER 2011

6^ Giornata d’Andata – 16/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 – SBA ASTI: 66-50

Parziali (17-13; 35-28; 56-37)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Tardivo, Politano, Tallone M., Graziano, Picollo, Grosso, Dutto, Musso, Giordano, Maccario, Bianco.

Coach Lelli - Capelli

Bella vittoria casalinga per i 2011 di coach Lelli e Capelli contro Asti nel campionato Under14.

Nei primi due quarti Cuneo fatica contro la fisicità di Asti ma grazie a buoni contropiedi riesce a portarsi avanti nel punteggio ed all’intervallo il tabellone segna +7 (35-28).

Nella ripresa Cuneo allunga nel punteggio grazie a belle giocate di squadra: pochi palleggi e passaggi ai compagni liberi sono la chiave per tiri migliori.

Asti nel quarto periodo tenta la rimonta ma Cuneo riesce a rimanere concentrata, soprattutto in difesa.

La partita finisce sul 66 a 50.

UNDER 14 SILVER 2010

6^ Giornata d’Andata – 16/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – BK BOLLENTE: 50-46

Parziali (8-16; 22-25; 34-31)

GRANDA COLLEGE: Costa, Cutellè, Giannoni, Arrechea, Giraudo, Marenco, Segbedj, Amurao, Romano, Scognamiglio,Fikaj, Emiliani.

Coach: Capelli

Bellissima vittoria per il gruppo Under 14 Silver 2010 che nella casa di Sportarea battono di soli 4 lunghezze gli ospiti di Acquiterme.

Si decide tutto nei minuti finali dove con due canestri dalla lunga distanza i ragazzi cuneesi portano a casa il referto rosa dopo una partita in cui son rimasti concentrati sia in attacco, muovendo bene la palla e trovando facili canestri da sotto, sia in difesa stando attenti sui tagli e sui rimbalzi offensivi.

UNDER 14 GOLD

2^ Giornata di Ritorno – 16/12/2023

ABET BASKET BRA – GRANDA COLLEGE CUNEO: 43-55

(5-8; 16-20; 27-39)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Ongaro, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Albert, Alladio, Rocca.

Coach: Persico

Nonostante il caldo torrido in quel di Bra e un inizio difficoltoso i 2010 del gruppo Under 14 Gold portano a casa altri 2 punti importanti grazie a contropiedi e delle grandi azioni corali stando pronti in difesa sulle linee di passaggio.

«Quarto posto confermato in classifica e avanti così», queste le parole di Coach Persico al termine della gara.

UNDER 17 GOLD

1^ Giornata di Ritorno – 16/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – UBC CHIERI: 68-53

GRANDA COLLEGE: Solaro, Grosso, Condur, Svoljsak, Ballario, Borgogno, Lukuikila, Giordano, Pettiti, Galliano, Picollo, Tardivo.

Coach: Griffanti – Menardi

Inizia con una vittoria il girone di ritorno per il gruppo Under 17 Gold che sul proprio campo ha la meglio contro Ubc Chieri.

Entrambe le squadre si presentano alla palla 2 con alcune importanti defezioni; nella prima frazione le due contendenti si equivalgono nel gioco con gli attacchi ad aver la meglio sulle difese.

Nel secondo quarto Cuneo, trascinata da Tomas Grosso autore di 32 punti a fine gara, riesce a prendere un primo importante vantaggio arrivando all’intervallo lungo con 10 punti di vantaggio.

All’uscita dagli spogliatoi Granda College riprende a macinare gioco, grazie a una buona difesa e a rapidi contropiedi; alla fine della terza frazione i locali sono sul +18.

Nella frazione finale i cuneesi mantengono il vantaggio chiudendo la gara sul 68-53.

«Sono molto soddisfatto dalla prova dei ragazzi; tutti si sono fatti trovare pronti, anche quelli che hanno giocato meno nel corso della stagione a dimostrazione della profondità del nostro roster, composto da un mix di atleti di annata 2007 e 2008», queste le parole di Coach Griffanti a fine gara.