La Bertram vince in volata contro Igokea

Dopo l’avvio favorevole a Igokea, la formazione allenata da Ramondino allunga progressivamente nel punteggio nei parziali centrali, prima di subire il pareggio dei bosniaci entrando nell’ultimo minuto. La lucidità di Obasohan negli ultimi possessi è poi decisiva per la vittoria.

Primo periodo di parziali e contro parziali a Laktasi: scatta meglio Igokea, che raggiunge la doppia cifra di margine (15-5) a metà della frazione, poi la Bertram reagisce con un maxi parziale (0-16) che vale il vantaggio. Nelle battute conclusive, i padroni di casa operano il contro sorpasso: al 10’ il punteggio è 22-21. Nel secondo quarto permane l’equilibrio in campo: il Derthona poi prova l’allungo alzando l’intensità della propria difesa, generando così canestri in contropiede: all’intervallo Leoni avanti 36-44.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione allenata da Ramondino piazza subito un break di 0-7 che vale il massimo vantaggio (36-51). Nelle battute successive, i bianconeri resistono ai tentativi di rientro avversari e conservano la doppia cifra di margine alla terza sirena (51-66). Nell’ultimo periodo Igokea produce un grande sforzo e riduce il proprio gap azione dopo azione, sino a impattare a quota 73 a 1 minuto dal termine con la tripla di Josilo. Quattro punti filati di Obasohan rimettono due possessi tra le formazioni, il libero di Atic accorcia. Weems fa 0/2, il tiro di Josilo per il pareggio non va a segno e la Bertram vince 74-77.

Così Tommaso Baldasso al termine della gara: «Per noi è stato importante tornare a vincere dopo quattro sconfitte consecutive, per aumentare la nostra confidenza e la nostra fiducia. Dobbiamo cercare di migliorare nelle prossime partite».

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Dobbiamo essere felici di essere tornati al successo. Nelle ultime settimane abbiamo avuto cambi del roster, per cui serve trovare una nuova identità e gerarchie. Penso che abbiamo giocato bene per larghi tratti della partita e meritato di vincere, poi abbiamo sofferto un po’ il cambio di assetto di Igokea. In un finale in volata, abbiamo fatto le giocate giuste in attacco e in difesa per vincere la gara. Voglio congratularmi con Igokea perché stanno facendo ottime cose in ABA League ed esserci qualificati in un gruppo così duro con squadre come Murcia e Tofas non era scontato. Siamo felici e motivati di partecipare a una competizione con così tante grandi squadre, in cui i gruppi sono molto competitivi».



Igokea m:tel 74

Bertram Derthona 77

Parziali (22-21, 36-44, 51-66)

Tabellini:

Igokea: Kondic ne, Atic 18, Delalic 4, Tanaskovic 14, Stankovic, Josilo 17, Nakic 5, Milosavljevic 4, Maric 5, Carmichael 4, Jeremic, Moody 3. All. Jovanovic

Derthona: Zerini 4, Noua 3, Candi 12, Errica ne, Stra?tins 7, Baldasso 12, Severini, Obasohan 15, Weems 12, Thomas 12. All. Ramondino