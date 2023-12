Collegno Basket chiude il 2023 con una vittoria

Una partita ad alti ritmi e percentuali non altissime che trova la sua sintesi perfetta in poche parole: parziali, controparziali e tantissime parità. Alla fine si decide tutto nell’ultimo minuto. Ed è Tiagande, nonostante i problemi di falli, a vincerla con 4 punti in fila e un rimbalzo decisivo a 30 secondi dalla fine. I Lions portano così a casa una vittoria importantissima per il morale e per la classifica.

Fracasso e Tiagande aprono le danze, ma gli ospiti guidati da Makke tornano subito in scia e con Petrushevski dalla lunetta trovano il primo vantaggio targato Campus. Nel frattempo primi guai per coach Comazzi che è costretto a togliere dal campo capitan Tarditi, autore di due falli nei primi 3 minuti di gioco. Quattro punti in fila del bomber biancorosso Tiagande riportano subito sul +2 i Lions alla boa del quarto. Poi c’è un po’ di confusione da entrambe le parti, ci pensa Petrushevski con due canestri in fila dal pitturato a ridare il +2 ai suoi a 1:20 dal primo mini intervallo. Sul finire del quarto si iscrive a referto anche Mortarino, prima dalla lunetta e poi in transizione. E’ perfetta parità dopo 10’ sul 12-12.

Mortarino riprende da dove aveva lasciato e ne mette subito altri due, mentre Tiagande corregge l’errore di Vignoli dal pitturato. Dall’altra parte due punti di Brunetto e quattro in fila di Erhaghewu convincono coach Comazzi al time out sul 16-18 a 7:40’ dall’intervallo. Al rientro in campo tra i Lions c’è Tarditi che si fa trovare subito pronto con un’ottima difesa che propizia un contropiede chiuso da Porcella per l’ennesima parità della partita. Dopo un minibreak degli ospiti ci pensano Fracasso con un long two e Tarditi con una tripla a ridare vantaggio e fiducia ai Lions. In un altro momento di difficoltà, dopo un paio di ottimi attacchi di Campus, arriva Framarin che dal centro mette una pesantissima tripla per il +2. Poi è un botta e risposta, sempre dalla lunga distanza, tra Caporaso e il duo Tarditi-Mortarino. A 1:30’ dalla fine del quarto i Lions toccano il massimo vantaggio della partita sul 36-31. Un gran canestro in penetrazione di Makke porta tutti negli spogliatoi sul 36-33.

Avvio di terzo quarto all’insegna di Makke che segna da sotto e da tre con facilità, rubando anche un paio di palloni. Collegno risponde prima con Tiagande e poi con Tarditi: è di nuovo tutto pari dopo 3’ di gioco. Poi c’è un mini blackout dei Lions che concedono 7 punti in un amen a Feliciangeli e Lomtadze per il 47-40 in favore degli ospiti a 6:30’ dalla penultima sirena. Fracasso ferma l’emorragia con un bel jumpshot contestato dalla media, Mortarino lo imita poco dopo da sotto e anche con il palleggio arresto e tiro del -1. Una tripla che pesa come un macigno di Mobio dà il +4 a Campus, mentre Framarin dalla lunetta fa solo 1/2. Si entra negli ultimi 10’ sul 55-52 per i ragazzi di coach Jacomuzzi.

Gli ospiti aprono l’ultimo parziale con due triple e si portano rapidamente sul +5. Un parziale firmato Porcella e Fracasso riporta ancora una volta la partita in parità a 7’ dalla fine. Dopo il time out risponde subito Makke con un altro canestro dalla lunga distanza, ma i Lions con due canestri veloci da sotto ritrovano ben presto il vantaggio. Dopo una fase confusa, dettata forse dalla stanchezza, Tiagande trova da sotto il canestro del +3. Dall’altra parte risponde Lomtadze dalla lunetta. Una zingarata in penetrazione mancina di Framarin costringe coach Jacomuzzi al time out a 1:41’ dalla fine. Un assist al bacio di Makke per Lomtadze accorcia subito le distanze, rendendo l’ultimo minuto di gioco ancora più avvincente. Sugli sviluppi di una rimessa piuttosto confusa Tiagande ne trova due pesantissimi e poco dopo strappa un pesantissimo rimbalzo in difesa. Manco a dirlo è proprio lui a prendersi il tiro più importante della partita, trovando il fondo della retina con una pennellata dal centro che regala il +5 ai Lions.

Al termine di 40 soffertissimi minuti, Collegno può così festeggiare la vittoria insieme al suo pubblico, chiudendo in bellezza un 2023 non certo benevolo in quanto a infortuni. L’unica nota dolente della partita è infatti l’infortunio alla schiena subito da Mortarino sul finire del terzo periodo. La speranza è che ci sia tempo per recuperarlo in vista del prossimo impegno in programma il 6 gennaio sul campo di Basket Gazzada 7 Laghi.

Collegno Basket 75

S. Bernardo Novipiù Campus 69

Collegno Basket: Vignoli, Bollito ne, Bossola ne, Traditi 9, Framarin 10, Elkazevic, Fracasso 13, Tiagande 20, Mortarino 16, Porcella 7, Lo Buono, Diakhate. All.re: Comazzi Ass. Roselli, Agnelli.

S. Bernardo Novipiù Campus: Mobio 12, Makke 14, Feliciangeli ne, Erhaghewu 6, Rinaldin 8, Brunetto 2, Petrushevski 6, Osarenkhoe 2, Caporaso, Camara ne, Lomtadze 19. All.re: Jacomuzzi Ass: Gaudio.