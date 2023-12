FISI-AOC: risultati Coppa Europa, Grand Prix Italia e del Gigante

Due austriache davanti e due sorelle azzurre appena dietro: è finita così la prima Discesa della Coppa Europa femminile sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino. Si è imposta la salisburghese Lisa Grill, che nel 2019 sulle stesse nevi aveva vinto la medaglia di bronzo nei Mondiali Juniores. Ha chiuso in 1’,13”,69/100, precedendo per 53/100 la connazionale Emily Schöpf, che aveva vinto sempre in Discesa sulla stessa pista nel 2021. Alle loro spalle, le sorelle gardenesi Delago: la finanziera Nicol terza ad 1”,06/100, la poliziotta Nadia quarta ad 1”,17/100. Al sesto posto la cadorina Elena Dolmen del Centro Sportivo Esercito ad 1”,72/100, al settimo la carabiniera gardenese Sara Thaler ad 1”,83/100, al decimo la figlia d’arte gardenese Teresa Runggaldier delle Fiamme Gialle. Molto bene la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, ventiduesima a 2”,69/100, mentre la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand si è classificata trentasettesima. Hanno fatto esperienza tre atlete AOC osservate dalla?FISI: la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato settantacinquesima, la canavesana Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone-Camillo Passet settantottesima e la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana ottantesima.?A proposito della Coppa Europa, da notare che del lotto degli azzurri impegnati nei Giganti del circuito continentale maschile in programma a Valloire il 21 e 22 dicembre fanno parte il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, il carabiniere limonese Edoardo Saracco, il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini e il poliziotto Fabio Allasina, originario di Frassino, in Val Varaita.

GRAND PRIX ITALIA: EDOARDO SIMONELLI E PIETRO MAZZOLENI PRIMO E SECONDO DEGLI ASPIRANTI NEL PRIMO SLALOM FIS-NJR IN VALLE AURINA

L’altoatesino Raffael Hopfgartner ha vinto lo Slalom FIS-NJR valido per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor disputato mercoledì 20 dicembre in Valle Aurina-Ahrntal. Il ventenne atleta dell’Amateursportclub Gsiesertal ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,24”,46/100, risalendo quattro posizioni rispetto alla prima manche. Secondo a 41/100 lo svizzero Lenny Sinnesberger dello Ski Club Gonzen, terzo a 71/00 l’altoatesino Lukas Sieder della Renngemeinschaft Wipptal, secondo nella classifica ai fini del Grand Prix Italia Giovani Dicoflor. Il terzo nella graduatoria del circuito istituzionale è il valdostano Jacques Belfrond dello Sci Club Crammont Mont Blanc, che ha chiuso con il sesto tempo ad 1”,32/100. Bella prova anche dei giovani della squadra maschile del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Ruggero Barbera: ?sedicesimo assoluto e primo degli Aspiranti il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, diciottesimo assoluto e secondo degli Aspiranti il genovese Pietro Mazzoleni dell'Equipe Pragelato, ventiquattresimo l’albese Francesco Magliano dell’Equipe Limone.

I RISULTATI DEGLI ATLETI DEL COMITATO FISI ALPI OCCIDENTALI NELLE GARE FIS E FIS-NJR DI PAMPEAGO, SANTA CATERINA E KRONPLATZ

Mercoledì 20 dicembre a Pampeago si è disputato un Gigante FIS con nomi eccellenti al via. Ha vinto il finanziere altoatesino Alex Hofer, con il tempo totale di 1’,49”,71/100 e con 24/100 di vantaggio sul carabiniere bergamasco Alessandro Pizio. Terzo a 44/100 il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso, sesto il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, ottavo il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi. Sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva mercoledì 20 dicembre si è disputata una seconda Discesa FIS-NJR.

In campo maschile primo Lorenzo Vincenzi del 2000 Ski Club in 1’,03”,69/100, con 18/100 di vantaggio sul bresciano Francesco Valzelli del Val Palot Ski e con 52/100 sul bergamasco Gabriel Masneri del GB Ski Club. Al trentatreesimo posto il sestrierino Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere, al trentaquattresimo il cuneese Lorenzo Casagrande del Valchisone-Camillo Passet, al trentottesimo il cesanese Girolamo Giove del Sansicario Cesana. La varesina Giorgia Vittoria Orsenigo dello Sci Club Santa Caterina Valfurva ha vinto la gara femminile con il tempo di 1’,05”,91/100, con un vantaggio di 1/100 sulla valtellinese Martina Lazzeri del Reit Ski Team Bormio e di 70/100 su Cristina Trabucchi dello Sci Club Bormio. Buon settimo posto per la sestrierina Alice Paltrinieri dello Sci Club Sestriere. Ventiduesima assoluta e undicesima delle Aspiranti la milanese Ludovica Bellino dello Sci Club Sestriere.

La Federazione della Georgia ha organizzato a Plan de Corones-Kronplatz la gara di Gigante dei propri campionati nazionali. La competizione femminile è stata vinta dalla svizzera Deplhine Darbellay dello Ski Club Champex-Ferret con il tempo totale di 2’,23”,38/100, con 54/100 di vantaggio sull’israeliana Noa Szollos del Nivelco Racing Team. Terza ad 1”,27/100 la finanziera mantovana Francesca Fanti. Quindicesima la genovese Chiara Teroni dell’Equipe Pragelato.