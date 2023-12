FISI-AOC: i risultati Coppa Europa, Grand Prix Italia Giovani, Kaltenbach e FESA CUP

COPPA EUROPA: SARA THALER TERZA IN DISCESA AL PASSO SAN PELLEGRINO. MATILDE LORENZI DICIANNOVESIMA

Ancora una doppietta austriaca nella seconda Discesa della Coppa Europa femminile sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino e ancora un successo di Lisa Grill. La salisburghese ha chiuso in 1'’,14”,30/100, precedendo per 7/100 la compagna di squadra Emily Schöpf, ancora una volta seconda come le era successo mercoledì 20 dicembre. Terza a 42/100 la diciannovenne carabiniera gardenese Sara Thaler e ancora bene le sorelle Delago: la poliziotta Nadia ha chiuso quinta e la finanziera Nicol settima, appena davanti alla cadorina Elena Dolmen del Centro Sportivo Esercito. Ulteriore passo avanti per la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, diciannovesima ad 1”,53/100.

Trentanovesima la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, cinquantottesima la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, cinquantanovesima la canavesana Giulia Casetta del Valchisone Camillo Passet e sessantunesima la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana.

È tempo di Coppa Europa anche in campo maschile, con il primo dei due Giganti disputato a Valloire, vinto dal danese ventisettenne Christian Borgnaes, bravo soprattutto nella prima manche, con il crono totale di 2’,31”,63/100. La vera notizie è però lo splendido secondo posto del livignasco Simon Talacci del Centro Sportivo Esercito, che era ventottesimo dopo la prima manche con il pettorale 48 e ha chiuso a 57/100 dal leader con una memorabile rimonta. Sul podio anche l’austriaco Joshua Sturm, terzo a 69/100. Nessun altro azzurro nei primi 30, mentre il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini ha chiuso quarantacinquesimo. Non qualificati per la seconda manche il carabiniere limonese Edoardo Saracco e il poliziotto cuneese Fabio Allasina, mentre nella prima run è uscito il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti.

GRAND PRIX ITALIA GIOVANI: NEL SECONDO SLALOM IN VALLE AURINA PIETRO MAZZOLENI QUARTO DEGLI ASPIRANTI

Ancora una vittoria altoatesina nel secondo Slalom FIS-NJR in Valle Aurina-Ahrntal, valido per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor. Dopo il terzo posto di mercoledì 20 dicembre, giovedì 21 il diciottenne Lukas Sieder della Renngemeinschaft Wipptal ha messo tutti in fila, chiudendo la gara nel tempo totale di 1’,30”,89/100 rimontando dall’ottavo posto al primo. Sieder ha preceduto per soli 3/100 l’ampezzano Marco De Zanna dello Sci Club Cortina e per 34/100 il poliziotto trentino Tommaso Speri. Il podio assoluto è uguale a quello del Grand Prix Italia Giovani. Buon quattordicesimo assoluto e quarto degli Aspiranti il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, diciassettesimo l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, ventesimo assoluto e sesto degli Aspirante il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere.

FRANZOSO, BERNARDI E ABBRUZZESE SUL PODIO NEI SUPER-G FIS DI KALTENBACH. CHIARA TERONI SETTIMA NEL GIGANTE FIS DI PAMPEAGO

Giovedì 21 dicembre molti degli azzurri della squadra di Coppa Europa hanno partecipato a due Super-G FIS sulle nevi austriache di Kaltenbach. Nella gara 1 vittoria del tedesco Jacob Schramm con il tempo di 47”,99/100 e distacchi rispettivamente di 18/100 e di 92/100 sul carabiniere sappadino Emanuele Buzzi e sul finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso. Tredicesimo il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, ventiduesimo il poliziotto genovese Marco Abbruzzese. Tripletta azzurra nella gara 2: primo il finanziere gardenese Max Perathoner in 49”,09/100, con 29/100 di vantaggio su Gregorio Bernardi e 30/100 su Marco Abbruzzese. Quattordicesima piazza per Matteo Franzoso.

Alice Merryweather, esperta atleta statunitense della squadra di Coppa del Mondo, ha vinto giovedì 21 dicembre il Gigante FIS disputato a Pampeago, chiudendo le due manche in 1’,56”,60/100. Seconda a 21/100 la romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito, terza a 32/100 l’altra statunitense Keely Cashman del Team Palisades Tahoe. Ottimo settimo posto per la genovese Chiara Teroni dell’Equipe Pragelato.

SCI DI FONDO - FESA CUP: MARTINO CAROLLO TRIONFA NELLA SPRINT A SKATING DI ST. ULRICH! DAVIDE GHIO È 4° TRA GLI JUNIORES

Particolarmente felice Carollo, che a Fondo Italia non ha nascosto di essere anche sorpreso di questo successo all'esordio.

«Sono veramente molto soddisfatto, anche perché quasi non me l'aspettavo. Vero, arrivo da un ottimo periodo, in cui ho ottenuto buonissimi risultati, dopo che purtroppo mi ero ammalato proprio in occasione della tappa di Coppa Italia a Santa Caterina. Adesso, dopo aver recuperato e fatto un buon lavoro, sono tornato dove volevo essere.

Ci sono stati diversi risultati che mi hanno confermato che ho recuperato completamente. Pur consapevole di stare bene non mi sarei mai aspettato di ottenere questo risultato, perché ho fatto esperienza internazionale tra gli junior, ma con i senior è tutta un'altra storia. Basta solo pensare ai miei compagni di squadra, come Hellweger e Chiocchetti, ma anche gli altri italiani, sono tutti fortissimi, tanto che siamo arrivati in finale in quattro. Già pensare a loro, gente di altissimo livello, mi faceva capire che avrei avuto una dura battaglia. Già sarei stato felice di lottare, invece sono arrivato davanti a tutti, qualcosa che difficilmente avrei immaginato. Sicuramente devo ringraziare tantissimo anche gli skiman, perché il materiale era davvero ottimo, avevo degli sci fantastici in gara. Parte è stato anche merito di quello. Adesso spero di proseguire questo buon periodo di forma, recuperare ed allenarmi. Se dovessi continuare così, potrei togliermi tante soddisfazioni».