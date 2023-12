La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 conclude il girone d’andata a Cremona

La partita, con fischio d’inizio alle ore 20.30, verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena.

I 3 punti in palio sono, per ragioni diverse, importantissime per entrambe le squadre. Le padrone di casa arrivano da sei sconfitte consecutive, con 2 punti conquistati su 18 disponibili, e hanno bisogno di un risultato positivo tanto per la classifica quanto per il morale. Le chieresi, matematicamente quinte al giro di boa della stagione dopo la vittoria su Cuneo, puntano a consolidare la posizione dietro il quartetto di testa in attesa di sapere se nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa se la vedranno con Novara o Scandicci.

Nella formazione casalesca allenata dal chierese Marco Musso spiccano le ex biancoblù Elena Perinelli e Chiara De Bortoli, mentre nel roster di Chieri l’unica ex è Ilaria Spirito. Nei nove precedenti fra i due club Chieri ha vinto sei volte, comprese le due sfide della passata stagione.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a fare il punto della situazione alla vigilia della gara è il capitano Kaja Grobelna: «Dopo alcuni mesi molto impegnativi siamo arrivate a un momento in cui riusciamo ad allenarci con più regolarità. Questo sicuramente ci permette di lavorare e migliorare su alcuni situazioni di gioco che ci saranno utili a partire già dalla prossima partita. Casalmaggiore non è da sottovalutare anche se sta attraversando un momento impegnativo. Hanno giocatrici di buon livello e mi aspetto una trasferta difficile. Noi dobbiamo iniziare bene e non permettere a Casalmaggiore di entrare in partita».