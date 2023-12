Fitarco Piemonte - Collari d'Oro

Un'altra giornata storica per il mondo del tiro con l'arco, capace di guadagnarsi il più prestigioso dei palcoscenici in occasione del classico appuntamento della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, che celebra campionesse e campioni che si sono affermati in ambito internazionale, così come i dirigenti che si sono distinti nella loro carriera al servizio dello sport.

I protagonisti della FITARCO che hanno ottenuto il massimo riconoscimento da parte dello sport italiano sono stati il (piemontese) Presidente Federale Mario Scarzella e il campione del mondo compound open para-archery Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi).

La meritata e consueta festa tricolore si è svolta a Roma, nella palestra monumentale di Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico dove, dopo i forfait per motivi di salute del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nel corso di una diretta TV trasmessa su Rai Due, hanno consegnato l'ambita onorificenza il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati e la Presidente della Commissione Benemerenze CONI, Alessandra Sensini.

Queste le parole del Presidente Mario Scarzella al termine della cerimonia: «Per me è una giornata importante ed emozionante. Il collare d'oro è un emblema e la massima onorificenza dello sport italiano e averlo ricevuto in quel consesso, con tanti atleti che hanno ottenuto risultati eccellenti in ambito olimpico e paralimpico è davvero una grande soddisfazione. Devo ringraziare tutti i presidenti CONI con cui ho collaborato in questi anni di lavoro al servizio dello sport, a partire da Gianni Petrucci, per passare a Giovanni Malagò, senza dimenticare il presidente del CIP Luca Pancalli, col quale condivido 12 anni di impegno nella giunta del comitato paralimpico. Non so se questo premio mi è stato dato per quanto fatto in ambito nazionale o per quanto ho realizzato come dirigente internazionale: sicuramente però è una onorificenza che voglio condividere con tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti che mi hanno affiancato in questi anni nel mondo federale. Senza di loro non lo avrei ricevuto. E' stato ancora più gratificante ed emozionante poter ricevere il collare d'oro insieme a un arciere come Matteo Bonacina: lui, così come tutti gli altri azzurri, hanno vinto tantissimo in ambito olimpico, paralimpico, mondiale ed europeo. Concludo ringraziando nuovamente e condividendo questa emozione con tutti coloro che hanno contribuito a rendere la FITARCO sempre più grande nel mondo sportivo».

Anche per Matteo Bonacina, insignito del Collare d'Oro dopo la vittoria del titolo iridato compound para-archery ai Mondiali di Pilsen (Cze) la scorsa estate, è stato emozionante partecipare alla cerimonia: «Ho vissuto un'annata fantastica, conclusa nel migliore dei modi con questa premiazione. Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto, ma sono orgoglioso anche di quanto raggiunto da tutta la squadra e dallo staff. Speriamo che l'anno prossimo, anno dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, possa essere ancora migliore».