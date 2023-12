Novipiù Monferrato Basket: sfida pre natalizia a Rieti

Nel turno pre natalizio la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al PalaSojourner di Rieti sabato 23 dicembre alle ore 20.30 per sfidare i padroni di casa della Real Sebastiani Rieti nel sedicesimo turno di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Alessandro Rossi staziona stabilmente nel gruppo di mezzo in piena zona playoff con 9 vittorie e 6 sconfitte, ed arrivano da due successi consecutivi contro Treviglio e Latina. Nella stagione i reatini hanno dovuto fare i conti con i problemi fisici di Alvise Sarto, Vittorio Nobile, Davide Raucci e da ultimo Marco Spanghero. Hanno ingaggiato in corso d’opera l’ex rossoblu Karl Poom. In quintetto, nel caso di assenza di Spanghero, lo slot da play sarà occupato da Giacomo Sanguinetti, la guardia è l’americano Jazz Johnson che con 20.1 punti a partita è il vero fulcro di gioco e si sta confermando su altissimi livelli. Il classe 2002 Lorenzo Piccin può giocare da 3, così come Nazzareno Italiano. Il reparto lunghi guidato dall’americano Dustin Hogue, per lui 11.9 punti e 8.4 rimbalzi di media, che sta disputando una grandissima stagione, affiancato da Danilo Petrovic, dall'esperto Andrea Ancellotti e Karl Poom.

La gara di Casale Monferrato terminò con il punteggio di 97-92 per i rossoblu. Dopo la bruciante sconfitta di Agrigento i ragazzi di coach Di Bella sono chiamati a fare punti, essenziali per restare agganciati alla classifica delle inseguitrici. Per farlo bisognerà sfatare il tabù trasferta. Tutto il gruppo squadra si è allenato al completo in settimana e si dirigerà a Rieti per un’altra importante sfida.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo da una partita non felice, dopo il 7-0 iniziale sono sempre stati davanti loro ed hanno vinto meritatamente. Siamo arrivati senza la giusta cattiveria agonistica, nonostante fosse una partita molto importante per noi. A Rieti dobbiamo provare a fare risultato a tutti i costi, perché lo slot per entrare ai playoff direttamente è vicino e siamo tutte attaccate, c’è da far bottino per forza. Loro sono una squadra con qualche problema, si è aggiunto Spanghero agli altri infortunati, ma sono anche una squadra allenata bene e che gioca bene, che lotta per le zone alte della classifica. Sappiamo il loro valore. All’andata siamo stati bravi da noi a vincere. I due pericoli principali sono Johnson che sta giocando in maniera sublime, con grande propensione da tre, che sa attaccare il ferro con rapidità, e Hogue, lungo molto fisico, di altra categoria che sta dominando in questo momento. Noi siamo al completo, cercheremo di vincere perché ormai diventa sempre più importante cercare di centrare il risultato».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.