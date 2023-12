FISI-AOC - Sci di Fondo, FESA Cup a St. Ulrich

Seconda giornata di FESA Cup a St. Ulrich am Untersee dove si è disputata la 10km in classico e altro podio per i colori piemontesi: merito di Davide Ghio (Fiamme Gialle), terzo a 14"9 dal vincitore Isai Näff e a 2"7 da Jiri Tuz. Portentosa la rimonta del cuneese, 13esimo al primo giro con 20" di ritardo dalla vetta, poi imprime un ritmo forsennato che lo porta a sfiorare la seconda posizione nel finale. In generale buona la prestazione degli "azzurrini", che completano tutti in top-25: Gabriele Matli (Fiamme Gialle) è sesto (anche lui dopo una strepitosa risalita dalla 21esima posizione del primo giro), 11° l'altro piemontese in gara, Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro), 16° Marco Gaudenzio (Orsago), 17° Tommaso Cuc (Carabinieri) , 21° Teo Galli (Sporting Livigno).

Tra i senior, dopo la straordinaria vittoria nella sprint, Martino Carollo (Fiamme Oro) chiude con un buon 38° posto a +1'49"8 da Maurice Manificat, che batte l'azzurro Dietmar Nöckler in una appassionante finale. Il francese completa i tre giri in 25'29"5, mettendo il turbo nell'ultimo passaggio: sono infatti ben 16 i secondi recuperati al classe 1988 delle Fiamme Oro, capace di condurre la gara per due terzi ma che nel finale non riesce a trovare lo spunto per resistere all'esperto transalpino.