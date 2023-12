Grazie a un gran secondo tempo, Mantova passa al PalaEinaudi contro la Tecnoengineering

Primo quarto equilibrato e combattuto, con le difese a rubare la scena negli ultimi 5’ del parziale. Per le Lunette bene Landi e Cordola che trascinano l’attacco gialloblù. Le ospiti però con Orazzo e Llorente guidano dopo 10’ sul risultato di 16 a 12.

Nel secondo quarto una tripla di Landi e un giro in lunetta di Cordola riavvicinano rapidamente le ragazze di coach Terzolo sul -2 a 6’ dall’intervallo. Alla boa del quarto è Giordano, su assist di Salvini, a riportare tutto in parità sul 18-18. Dopo un paio di minuti di magra offensiva ci pensa Fietta a ridare il +2 alle ospiti con un bel palleggio arresto e tiro da centro area. L’azione successiva è Landi che con un’altra tripla dal centro dà il +1 alle Lunette. Si va all’intervallo sul 24-23 per Mantova.

Il secondo tempo è caratterizzato da parziali e controparziali, le ospiti però hanno con merito la meglio. Orazzo con 15 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e +12 di plus minus è l’Mvp della partita. Alla fine una tripla di Dell’olio chiude baracca e burattini. Su sponda gialloblù, invece, ottime le prestazioni di Mitreva e Landi, entrambe autrici di 11 punti con 5 bombe in totale.

Il prossimo appuntamento della Lunette è in programma il 7 gennaio alle ore 18.00 sul parquet di Broni.

Tecnoengineering Moncalieri 45

San Giorgio MantovAgricoltura 55



Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 6, Giordano* 5, Pasero* 3, Landi* 11, Salvini* 6, Carnevale, Zanoni, Abbate n.e., Mitreva 11, Iagulli 3, Ramasso, Jakpa. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.

San Giorgio MantovAgricoltura: Fietta* 8, Novati*, Llorente* 13, Bottazzi* 6, Orazzo* 15, Dell’olio 10, Petronio, Cremona 3, Eppiani, Eboigbodin, Nwachukwu n.e.. All.re: Purrone Ass: Logallo, Gianfreda.