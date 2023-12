Marco Ramondino non è più l’allenatore della Bertram Derthona

Coach Ramondino è entrato e rimarrà nella storia della Società per il ciclo storico e unico – da ottobre 2018 – in cui ha guidato la Bertram Derthona sino ai massimi livelli della pallacanestro italiana. La Supercoppa LNP Old Wild West 2019, la promozione in Serie A nel 2021, due semifinali Scudetto, una finale di Coppa Italia, l’accesso ai Play-In di BCL alla prima partecipazione assoluta del Club a una competizione europea sono solo alcuni dei momenti salienti del suo percorso in bianconero.

Tra tutte le competizioni (Serie A2, Serie A e BCL), dal momento del suo arrivo coach Ramondino si è seduto sulla panchina della Bertram Derthona per 214 volte, ottenendo 120 vittorie.

Sono tante le partite indimenticabili in cui coach Ramondino ha guidato la squadra: le gare contro Udine e Torino nella Final Four di Supercoppa LNP Old Wild West 2019, l’esaltante percorso contro Ravenna, Eurobasket Roma e Torino nella cavalcata verso la Serie A nel 2021, i successi contro la Virtus Bologna – a Casale in campionato e a Pesaro in semifinale di Coppa Italia – e la successiva finale contro l’EA7 Emporio Armani Milano, seppure persa, che ha portato a Pesaro oltre 500 tifosi bianconeri a inseguire un sogno. Ultime – solamente in ordine cronologico – le cinque vittorie conseguite nel Gruppo H di BCL, il nuovo capitolo intrapreso dal Club a partire da questa stagione.

Tanti i giocatori che hanno condiviso il percorso con lui, cominciando da capitan Riccardo Tavernelli e Luca Severini – nel roster sin dal 2019/20 – passando per Jamarr Sanders, Semaj Christon, Ariel Filloy, J.P. Macura, Mike Daum e tanti altri con cui il coach ha scritto pagine memorabili della storia della Bertram Derthona.

Marco Ramondino, nelle oltre cinque stagioni in cui ha allenato a Tortona, ha contribuito in modo decisivo alla crescita tecnica e strutturale di un Club che si è affermato stagione dopo stagione: il premio di Allenatore dell’Anno di LBA per la stagione 2022/23 è solo la ciliegina su una torta che rimarrà per sempre nella memoria di tutti.