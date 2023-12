Il boxing day porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Novara

La partita, in programma oggi, martedì 26 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 17, apre il girone di ritorno ed è l’ultimo impegno del 2023. Il derby verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Arena.

Rispettivamente quarta e quinta in classifica con 30 e 25 punti, prossime avversarie anche a fine gennaio nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa, Novara e Chieri arrivano alla sfida con un percorso quasi speculare nelle altre tre partite di campionato giocate a dicembre, con una sconfitta nella decima giornata e due vittorie da 3 punti nei due turni successivi.

Fra campionato e coppa, nei quindici precedenti fra i due club Novara ha centrato undici vittorie, ultima dell’elenco lo 0-3 ottenuto al PalaFenera nell’incontro inaugurale della stagione. Due le ex, una per parte, e curiosamente entrambe palleggiatrici: Rachele Morello e Francesca Bosio.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a fare il punto alla viglia della gara è il vicecapitano Ilaria Spirito: «E’ una bella occasione per riscattare la sconfitta per 0-3 dell’andata. Siamo cambiate tanto da allora e vorremo dimostrarlo. Il derby arriva in un momento ravvicinato a un’altra partita, una trasferta dove abbiamo fatto quattro set, il tempo per recuperare ovviamente è poco ma sono sicura che scenderemo in campo con la voglia di far vedere che possiamo giocarcela davvero con tutti. Rispetto all’andata Novara ha recuperato i suoi giocatori, soprattutto Akimova che è il loro punto di riferimento. Noi dovremo essere brave a scendere in campo fin da subito con la grinta giusta, come abbiamo fatto anche con Casalmaggiore, e provare a portare a casa punti da un campo sicuramente difficile come quello di Novara».