Derthona Basket: seconda tappa IBSA Next Gen Cup

Per il secondo anno di fila a caccia della Final Eight da una posizione di assoluto privilegio. L’Allianz Derthona Tortona parte con prospettive incoraggianti per la seconda tappa di Biella della IBSA Next Gen Cup 2023/24, la manifestazione di Legabasket riservata alla formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A. Nel pieno del clima natalizio dal 26 al 29 dicembre, nei due impianti del Biella Forum e del PalaPajetta, la squadra bianconera allenata da Luca Ansaloni cercherà il pass per la fase finale di Trento, dando così seguito alla qualificazione alle finali di Napoli dell’anno scorso terminate soltanto in semifinale.

Protagonisti di un’altra bella stagione con l’attuale terzo posto nel campionato giovanile U19 Eccellenza e il quarto nel torneo senior di Serie B Interregionale, il vantaggio i giovani Leoni l’hanno conquistato con il 3 su 3 di vittorie nella tappa inaugurale ai danni dei padroni di casa della Pall. Varese, di Vanoli Cremona e Virtus Emil Banca Bologna, che li ha issati in testa alla classifica del Girone A insieme all’EA7 Emporio Armani Milano. Proprio contro l’avversaria milanese partirà l’evento biellese dell’Allianz, che dopo il debutto nel big match nel prime-time serale del 26 sfiderà nelle tre giornate successive le altre squadre ancora non affrontate del proprio raggruppamento, il solitario fanalino di coda Academy Scafati Basket (ottava a 0 punti), i campioni in carica della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro e la GeVi Napoli, entrambe quarte a pari merito con Napoli, Bologna e Cremona a quota 2, tutte dietro a Varese con 4. Per strappare un posto sicuro al 100% tra le fatidiche prime quattro della classifica serviranno due vittorie, ma l’obiettivo è ovviamente puntare al massimo, anche per riservarsi degli incroci leggermente meno ostici nella kermesse trentina di fine febbraio contro le squadre dell’altro gruppo, attualmente condotto a punteggio pieno dalla Dolomiti Energia Trentino davanti a Nutribullet Treviso, Estra Pistoia e Pollini Brescia con 4 punti, Banco di Sardegna Sassari, UnaHotels Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia con 2 e Happy Casa Brindisi a chiudere la graduatoria a 0.

FORMULA

Alla Final Eight di Trento del 22-24 febbraio si qualificheranno le prime quattro squadre classificate di ogni girone che usciranno fuori dalla somma delle due tappe di qualificazione. La Final Eight sarà organizzata in quarti di finale incrociati a eliminazione diretta, cui seguiranno le semifinali e la finale per l’assegnazione del titolo.

NOVITA’ REGOLAMENTARI

Questa edizione della IBSA Next Gen Cup funge da laboratorio di sperimentazione nelle intenzioni degli organizzatori. Le novità più rilevanti riguardano alcune regole tecniche che prevedono, tra le altre, l’assegnazione di punti alla squadra in caso di pressing vincente nella metà campo offensiva con canestro segnato al primo tentativo dopo la rubata della palla, l’allungamento del raggiungimento del bonus al 6° fallo di squadra (e non al canonico 5°) in un quarto di gioco e assegnazione alla squadra che avrà subito il fallo, non in azione di tiro, di un punto e un tiro libero. Più altre novità regolamentari introdotte con l’idea che possano rappresentare un elemento di velocizzazione del gioco, di miglioramento e formazione individuale degli atleti. Sperimentazione anche dal punto di vista tecnologico e digitale per gli attori in campo, con una selezione di giocatori e coach che saranno microfonati dal pre-partita fino al suo termine al fine di raccogliere i loro dialoghi, per rendere l’evento gara più fruibile e godibile dal pubblico connesso attraverso i canali digitali.

Come eventi extra-campo saranno due i workshop in programma a Biella, uno dedicato ai ragazzi con la presenza tra gli altri dell’ex nazionale italiano Matteo Soragna, che racconterà la sua esperienza nel mondo del lavoro dopo la fine della carriera, e il secondo a dirigenti e coach con gli interventi della psicologa dello sport Tonia Bonacci sul linguaggio e i problemi dei ragazzi dei settori giovanili in relazione a ciò che lo sport di vertice chiede loro e del direttore dell’Alqueria del Valencia Basket, Vlado Babic, per un momento di confronto con il movimento giovanile spagnolo e i suoi successi a ripetizione negli ultimi venti anni.

DICHIARAZIONI

Il playmaker Lorenzo Baldi, secondo miglior marcatore dell’Allianz a Varese dietro Lamine Tandia con 15.3 punti più 3.7 assist in 26.0 minuti di media: «L’obiettivo è sempre quello di arrivare fino in fondo, in questo caso almeno fino alla Final Eight. Ce lo siamo posti a inizio stagione e lo inseguiremo fino a che possiamo. Fortunatamente, facendo oltre al campionato U19 anche la B Interregionale, abbiamo la possibilità di giocare spesso e questo ci permette di svuotare la testa e pensare ai prossimi impegni nella giusta condizione».

MEDIA

Tutte le partite del concentramento di Biella saranno trasmesse in diretta streaming sul sito internet ufficiale di Legabasket.

ROSTER

Questo l’organico a disposizione e lo staff dell’Allianz Derthona Tortona per la tappa di Biella:

Bruno Farias (180 cm, 2006, play)

Lorenzo Baldi (182 cm, 2005, play)

Nicholas Errica (190 cm, 2005, guardia)

Davide Borasi (192 cm, 2007, ala)

Armin Korlatovic (204 cm, 2007, centro)

Alessando Moro (186 cm, 2005, guardia)

Gloris Tambwe (202 cm, 2005, centro)

Lamine Tandia (202 cm, 2004, centro)

Tommaso Diodati (197 cm, 2006, ala)

Andrija Josovic (204 cm, 2006, ala)

Luca Viola (195 cm, 2006, ala)

Stefano Conte (187 cm, 2005, guardia)

Andrea Bresciani (203 cm, 2008, ala)

Werther Bellinaso (194 cm, 2008, guardia)

Gabriele Fonio Fracchia (190 cm, 2007, guardia)

Marco Fogliato (195 cm, 2007, guardia)

Timoty Van Der Knapp (204 cm, 2005, ala)

Head coach: Luca Ansaloni

Assistenti: Federico Tosarelli, Paolo Censurini

Preparatore atletico: Marco Paccioni

Fisioterapista: Andrea Cacciatore

Dirigente accompagnatore: Diego Manassero



CALENDARIO

Di seguito tutte le partite del Girone A nel concentramento di Biella:

MARTEDI’ 26 DICEMBRE (Biella Forum)

ore 15:00: Pall. Varese - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ore 17:00: Academy Scafati Basket - GeVi Napoli

ore 19:00: Virtus Emil Banca Bologna - Vanoli Cremona

ore 21:00: EA7 Emporio Armani Milano – Allianz Derthona Tortona

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE (PalaPajetta)

ore 11:30: Vanoli Cremona - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ore 13:30: Academy Scafati Basket - Allianz Derthona Tortona

ore 15:30: EA7 Emporio Armani Milano - Pall. Varese

ore 17:30: GeVi Napoli - Virtus Emil Banca Bologna

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE (Biella Forum)

ore 10:30: EA7 Emporio Armani Milano - Academy Scafati Basket

ore 12:30: GeVi Napoli - Vanoli Cremona

ore 14:30: Pall. Varese - Virtus Emil Banca Bologna

ore 16:30: Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro - Allianz Derthona Tortona

VENERDI’ 29 DICEMBRE (PalaPajetta)

ore 09:30: Academy Scafati Basket - Pall. Varese

ore 11:30: GeVi Napoli - Allianz Derthona Tortona

ore 13:30: Virtus Emil Banca Bologna - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ore 15:30: Vanoli Cremona - EA7 Emporio Armani Milano