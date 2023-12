In 1000 a Bardonecchia per il Judo

Bardonecchia non solo sci! Ma anche tanto Judo e non poteva essere diversamente con il richiamo dell' AKIYAMA di Settimo Torinese, la pluri decorata società di Settimo Torinese che non stufa degli allori sportivi organizza pure nel periodo natalizio un evento che ha un richiamo di atleti incredibile per una cittadina come Bardonecchia: più di mille.

E arrivano dal Kosovo, con la campionessa Olimpica di Rio 2016 Majlinda Kelmendi, dall' Ungheria dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Serbia insomma...da tutta Europa.

Il richiamo è forte perchè le gesta della società settimese hanno veramente varcato i confini e grazie ai suoi alfieri Fabio Basile, Campione Olimpico di Rio 2016, Manuel Lombardo, due volte argento Iridato, e la rivelazione Veronica Toniolo, campionessa del Mondo e d'Europa juniores nel 2023, in tanti voglono allenarsi con i campioni del judo Piemontese.

Appuntamento da oggi alle ore 15.30 al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia e fino al 29/12/ 2023, dove i tanti atleti si alterneranno tra gli allenamenti in judogi e le sciate sulle piste dello Jafferau e del Melezet e meritate pause nei rifugi di montagna.