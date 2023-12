Bertram Derthona: i biglietti delle partite contro il Galatasaray e Scafati

Doppio appuntamento casalingo consecutivo per la Bertram Derthona nei primi giorni del 2024: i bianconeri saranno di scena infatti contro il Galatasaray Istanbul mercoledì 3 gennaio alle ore 20.30 in Gara 1 dei Play-In di BCL e contro la Givova Scafati domenica 7 gennaio alle ore 16 nella 15° giornata del campionato di Serie A.

Due sfide da vivere insieme, al fianco dei Leoni: la Società comunica che, a partire da domani, mercoledì 27 dicembre, è aperta la biglietteria per entrambe le gare. Da oggi, e sino a lunedì 1° gennaio 2024, sarà attiva la vendita dei biglietti esclusivamente online sul sito di Vivaticket, mentre a partire dal 2 gennaio sarà possibile anche recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 ogni giorno, dalle 10 alle 12 del sabato antecedente la gara casalinga). Permane inoltre l’opportunità di acquistare i tagliandi anche presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato nei due giorni di gara.

Bertram Derthona comunica che, fino a esaurimento dei posti, sono disponibili sedute in tutti i settori del PalaEnergica e che le riduzioni sul prezzo intero – sia per la gara di BCL che per quella di Serie A – si applicano agli Under 18 e agli Over 65.

Di seguito la tabella prezzi dei biglietti per assistere all’incontro con il Galatasaray di mercoledì 3 gennaio:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 25 € 13 € Tribune 10 € 6 € Curve 5 € 3 €

Questi invece i costi dei tagliandi per assistere all’ultima giornata di andata di regular season di Serie A contro la Givova Scafati:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 40 € 30 € Parterre Bianconero 30 € 20 € Tribune 15 € 12 € Curve 8 € 5 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti per le due gare è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Per consentire a quanti più tifosi di assistere alle due partite che inaugurano l’anno nuovo, Bertram Derthona organizza il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il PalaEnergica. La partenza del pullman è fissata alle ore 18.30 di mercoledì 3 gennaio e alle ore 14 di domenica 7 gennaio dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto a bordo è possibile contattare la Società scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it, recandosi presso la sede di via San Marziano 4 nei giorni e orari di apertura al pubblico, telefonando al numero 0131 1953689 oppure contattando Fabio Massiglia esclusivamente via WhatsApp al numero 338 7525914. Il termine ultimo per aderire al pullman per la partita di BCL è fissato alle ore 12 di venerdì 29 dicembre, mentre per l’incontro con Scafati alle ore 12 di giovedì 4 gennaio.

Viviamo insieme il doppio appuntamento a tinte bianconere di inizio 2024.