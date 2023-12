Pinerolo cede al quinto set contro Cuneo

Un match altalenante per le ragazze di coach Marchiaro con un set e mezzo di buio poi la ripresa e il vantaggio set 2-1. Non è bastata la bella rimonta nel tie break, sotto 11-5 Bussoli e compagne si riportano in corsa riaprendo i giochi sul 13-13 ma il guizzo finale è stato delle padrone di casa che, come nella gara di andata si portano a casa la vittoria. La mvp del match è Madison Kubik, per la schiacciatrice cuneese 19 punti, ben supportata da Stigrot (17) e dalle centrali Sylves e Hall (entrambe 14 punti). La top scorer dell’incontro è Ungureanu, 28 punti per il posto quattro biancoblù con 4 muri e un ace. Chiuso il 2023 Bussoli e compagne avranno modo di ricaricare le batterie e tornare in campo il 7 gennaio con Firenze.

LA PARTITA

1 SET

Parte bene la Wash4Green con Sorokaite e Akrari in prima linea (1-3). Kubik mura Storck per il 3-3 poi si procede punto a punto fino al 7 pari quando Pinerolo piazza un break di 4 punti sfruttando anche alcuni errori in attacco delle padrone di casa (8-12). Bellano ferma il gioco ma la musica non cambia, Ungureanu difende il vantaggio (11-16) poi incrementa con il mauro sulla fast di Haal. Stigrot riporta palla nella propria metà campo e con Hall al servizio Cuneo si rifà sotto (17-18). È Sorokaite a conquistare il cambio palla in attacco poi Storck rimette le distanze (18-22) e nel finale Cambi si affida ancora a lei per chiudere il set 20-25.

2 SET

Il secondo set si apre con un parziale di 7-1. Pinerolo riprende palla con Storck mentre Ungureanu sfrutta bene le mani del muro per accorciare (7-4) ma le padrone di casa si riportano avanti con Hall in prima linea (12-6). L’attacco delle ospiti fatica a trovare spazi mentre dall’altra parte della rete Signorile a compagne lavorano bene a muro concedendo poco alle avversarie. Sorokaite e Storck non trovano il rettangolo rosa (17-8). Senza difficoltà la Honda Olivero chiude 25-13 e pareggia i conti.

3 SET

Cuneo riparte con lo stesso ritmo del secondo parziale (4-2. Sylves mura Storck e Hall sfrutta bene due palle a filo rete per firmare il +4 (7-3). Dai nove metri Sylves è brava a mettere in difficoltà la seconda linea di Pinerolo e sul 10-3 Marchiaro ferma il gioco. La Wash4Green non molla e con Sorokaite a guidare la carica si riporta in corsa (14-12). L’attacco di Ungureanu riporta la gara in perfetto equilibrio (16-16). È un testa a testa serrato con alcuni errori al servizio da entrambe le parti nel finale. A spuntarla sono Bussoli e compagne che chiudono con un primo tempo di Akrari 23-25.

4 SET

Avvio equilibrato (2-3) con Pinerolo che sale a +3 grazie alla pipe vincente di Ungureanu (6-9). Bellano ferma subito il gioco e Hall conquista il cambio palla. Storck allunga (8-12) ma il turno al servizio di Kubik riporta Cuneo in corsa (13-14). Il sorpasso delle padrone di casa porta la firma di Stigrot che a muro ferma prima Polder poi Nemeth (16-14). Cuneo difende il vantaggio, nella metà campo ospite Ungureanu prova a riaprire i giochi ma Adelusi piazza l’ace che vale il set point (24-21) poi l’errore dai nove metri della banda romena chiude 25-22.

5 SET

Il tie break si apre a favore di Cuneo con Stigrot in prima linea (4-2). Hall a muro su Ungureanu mette la firma sul +4 (7-3). Dalla panchina pinerolese arriva il secondo time out ma Cuneo continua a tenere in mano il gioco (11-5). La Wash4Green ritorna in partita e quando il match sembrava orami chiuso aggancia le avversarie sul 13-13 con un’Ungureanu sugli scudi. In un finale infuocato a spuntarla ai vantaggi è Cuneo (17-15).

SALA STAMPA

Massimo Bellano (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo): «Si tratterà di una gara molto impegnativa perchè Pinerolo è una squadra costruita per un campionato di medio/alta classifica. Loro possono vantare tante giocatrici esperte che disputano questo campionato da tanti anni, per cui, al di là di come è andata la partita di andata sarà un impegno molto probante. Essendo l'ultima partita casalinga della stagione e visto che quest'anno in casa non siamo ancora riusciti a regalarci tante soddisfazioni, sicuramente, sotto questo profilo, per noi rappresenterà una opportunità per farci vedere nella nostra versione migliore».

Adelina Ungureanu (Wash4Green Pinerolo): «Hanno funzionato tante cose oggi ma non fino alla fine, ad un certo punto sembrava avessimo in mano la partita ma ci siamo rilassate troppo presto ed è finita così. Mi dispiace tanto ma faccio un applauso alle mie compagne perché non era facile giocare qua dopo due partite al tie break ravvicinate. Adesso ci riposiamo e ripartiamo dal 2024 con più energie. Dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale per non rilassarci troppo presto e spingere al massimo fino alla fine della partita. La reazione nel quinto set mi è piaciuta ma non è bastata».

IL TABELLINO

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO 3

WASH4GREEN PINEROLO 2

Parziali (20/25, 25/13, 23/25, 25/22, 17/15)

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO: Sylves 14, Stigrot 17, Kubik 19, Enweonwu 6, Signorile 4, Hall 14, Ferrario (L), Adelusi 7, Haak. Non entrate: Scola, Tanase, Molinaro. All. Bellano.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 17, Polder 3, Storck 16, Nemeth 5, Akrari 12, Ungureanu 28, Moro (L), Camera, Nemeth 5, Cosi, Di Mario (L). Non entrate: Bussoli. All. Marchiaro.

ARBITRI: Lot Dominga, Curto Giuseppe.

NOTE | Spettatori: . Durata set: 27’, 22’, 29’, 26’, 22’. Tot 126’. MVP: Madison Kubik.