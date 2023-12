Cuneo vince a Cantù e si porta a pari merito con Prata dietro la capolista

Vittoria combattuta al Palafrancescucci da parte di Cuneo, che sostenuto dalla super curva biancoblù in trasferta ha saputo rimanere lucida nei momenti decisivi, portando a casa 3 punti importantissimi. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo chiude il girone di andata con 6 vittorie consecutive, che vale il pari merito in classifica con Prata di Pordenone, subito dietro alla capolista. Proprio quest’ultima sarà la prossima avversaria dei cuneesi nella prima giornata del girone di ritorno, sabato 30 dicembre alle ore 20.30 al Palazzetto di Cuneo.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Coach Denora schiera: Pedron palleggio, Gamba opposto, Monguzzi e Aguenier al centro, Ottaviani e Bacco schiacciatori; Butti (L).

Al termine della partita Coach Battocchio: «E’ stata una partita tosta e molto tirata, loro hanno difeso molto bene, ci aspettavamo una gara molto combattuta, magari sui cinque set. Una gara dove abbiamo dovuto superare delle difficoltà mentali importanti, secondo me, e questo è stato un bene perché le difficoltà ti fanno crescere, soprattutto affrontarle. Un pubblico così sono brividi! Ci hanno dato una grossa mano, gliel’ho detto a fine partita, il famoso non venite a vederci, ma venite ad aiutarci è proprio questo!».



Sabato 30 dicembre alle ore 20.30 si torna a giocare in casa contro la capolista, Grottazzolina, nell’ultimo match del 2023 e prima giornata del girone di ritorno. Prevendita attiva su Liveticket per lo sponsor match day Cuneo Inox. Venite ad aiutarci a vincere!

Pool Libertas Cantù 1

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (22-25/29-31/26-24/32-34)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 3, Jensen 26, Volpato 13, Codarin 11, Gottardo 4, Botto (K) 18; Staforini (L1); Andreopoulos 11, Cioffi. N.e. Giacomini, Bristot, Colangelo, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 53%; Muri 10; Ace 6.



Pool Libertas Cantù: Pedron 5, Gamba 24, Monguzzi (K) 4, Aguenier 10, Ottaviani 3, Bacco 2; Butti (L1);, Quagliozzi, Magliano 15, Galliani, Bakiri 7. N.e. Gianotti, Picchio(L2).

All.: Francesco Denora Caporusso.

II All.: Alessio Zingoni.

Ricezione positiva: 61%; Attacco: 50%; Muri 12; Ace 7.

Durata set: 28’, 36’, 33’, 44’

Durata totale: 141’.