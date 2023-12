Derthona Basket comunica che, a partire dalla giornata di oggi, Gianmarco Di Matteo non fa più parte dello staff tecnico della prima squadra.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Di Matteo è stato per oltre cinque stagioni parte importante dello staff di Marco Ramondino, con cui ha condiviso la vittoria della Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019 e la promozione in Serie A nel 2021. Nelle successive due stagioni e mezzo, nel massimo campionato, Gianmarco ha contribuito a tutti i prestigiosi risultati conseguiti dalla Bertram Derthona.

Bertram Derthona saluta Gianmarco Di Matteo, lo ringrazia per la professionalità e l’attaccamento dimostrati in questi anni e per i grandi traguardi raggiunti insieme e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.