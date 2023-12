2023: un anno di tamburello da ripercorrere

Il 2024 del tamburello inizia con il consueto appuntamento di premiazione dell'Attività Tamburellistica dell’anno appena trascorso che ha coinvolto le tante formazioni piemontesi. L’evento è programmato per Domenica 7 Gennaio 2024 con inizio alle ore 10 presso il Teatro Lumière di Asti, in Corso Dante 188 con l’organizzazione a cura del Comitato Provinciale Fipt Asti e Comitato Regionale FIPT Piemonte, rispettivamente presieduti da Roberto Gino e Mimmo Basso e con il Patrocinio della Banca di Asti.

Alla passerella dei “grandi” dello Sport del Tamburello piemontese sono invitate le massime autorità sportive e istituzionali, tutte le Società e gli organi di stampa. La nutrita scaletta di emozionanti momenti che vedranno ripercorrere l’intensa stagione, prevede un importante risalto alle società che hanno partecipato al Progetto giovanile “Giovani Promesse”, agli Azzurri, ai Titoli Italiani conquistati nella stagione sportiva 2023, i Veterani alle Atlete e Atleti premiati al “Gran Galà” della Fipt nazionale ed a tutte le Società che hanno partecipato all’attività tamburellistica piemontese con menzione speciale per Aldo “Cerot” Marello inserito a pieno titolo nella “Hall of Fame” del tamburello nazionale dal Presidente Edoardo Facchetti.

Durante l’evento verranno inoltre conferiti i premi come “Miglior Giocatore 2023 Serie A Muro”, “Miglior Giocatore Under 23 Serie A Muro” e “Formazione Ideale/Miglior Quintetto Ideale 2023”. Non ultimo l’immancabile appuntamento con la presentazione del libro "Un Anno di Tamburello 2023" che immortala gli istanti più emozionanti degli scorsi mesi.

Momento imperdibile, dunque, per tutti gli appassionati di tamburello che potranno così rivivere i momenti (e i protagonisti) salienti della stagione 2023... non senza volgere lo sguardo alle tante attività outdoor dell’annata prossima ai cui preparativi si darà avvio proprio nei primi mesi del 2024.