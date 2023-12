Bertram Derthona: lo staff tecnico di coach De Raffaele

Primi giorni di lavoro a Tortona per Walter De Raffaele, nuovo allenatore della prima squadra che ha diretto ieri il primo allenamento ed è stato presentato oggi ai media. Nella conferenza stampa odierna è stato anche annunciato lo staff tecnico che accompagnerà il neo capo allenatore in questa nuova esperienza: al suo fianco la new entry è Iacopo Squarcina, che affianca i confermati Vanni Talpo ed Edoardo Rabbolini.

Nato a Torino nel 1988, Squarcina muove i primi passi nel settore minibasket del K2 Torino e del Basket Venaria come assistente allenatore della squadra Under 15 Femminile. A Venaria raggiunge tre finali Nazionali consecutive, prima di trasferirsi alla PMS Moncalieri, dove resta per le successive cinque annate, occupandosi sia di settore giovanile che di prima squadra.

Dopo due stagioni (dal 2016 al 2018) da assistente allenatore in Serie B, si trasferisce a Montegranaro, in A2, entrando nello staff di Cesare Pancotto. La squadra marchigiana chiude al terzo posto la regular season e viene eliminata da Bergamo ai quarti di finale playoff.

Nelle due annate successive, Squarcina è a Biella: nel primo anno, la squadra occupa il sesto posto nel Girone Ovest al momento dell’interruzione del campionato causa Covid-19, mentre nel 2020/21 il neo assistente bianconero diventa capo allenatore della squadra e la conduce alla salvezza.

Dal 2021, Iacopo Squarcina è parte dello staff tecnico della Virtus Segafredo Bologna, prima con Sergio Scariolo e poi con Luca Banchi. Nelle sue stagioni a Bologna, in qualità di assistente e di allenatore responsabile della video analisi, Squarcina vince per tre volte la Supercoppa Italiana e per una volta l’EuroCup.

Nel corso degli anni, Iacopo ha fatto parte anche degli staff delle Nazionali Under 14 e Under 20. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Nello staff tecnico di Walter De Raffaele, sono confermati Vanni Talpo ed Edoardo Rabbolini. Talpo prosegue così la sua settima stagione nello staff tecnico della prima squadra bianconera, mentre Rabbolini continua il percorso iniziato in estate all’interno del Club.