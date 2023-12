Verso GeVi Napoli-Bertram Derthona

Comincia al PalaBarbuto di Napoli il percorso di Walter De Raffaele alla guida della Bertram Derthona: l’ultima partita del 2023 bianconero è in programma sabato 30 dicembre alle ore 18.30 nel capoluogo campano.

La partita di sabato sarà la quinta sfida in Serie A tra le due squadre: nei quattro precedenti finora disputati il bilancio è di perfetta parità (2-2), con il fattore campo che ha sempre retto.

Il primo incontro nel massimo campionato si è disputato il 7 novembre 2021 al PalaBarbuto e ha visto la vittoria dei padroni di casa (82-79), capaci di resistere alla rimonta finale della Bertram Derthona. I Leoni sono invece usciti vincitori dalla gara di ritorno, che si è giocata al PalaEnergica il 20 marzo. L’83-77 finale ha dato due punti utili alla squadra bianconera per confermarsi nelle zone nobili della graduatoria.

Successo in volata (74-73) per la Bertram anche nell’incontro disputato il 27 novembre a Casale: a decidere le sorti di quella partita fu una tripla segnata da Luca Severini nelle battute conclusive. Napoli ha poi conquistato un successo utile per la sua rincorsa alla salvezza il 23 aprile di quest’anno al PalaBarbuto: l’82-69 della sirena è maturato al termine di quaranta minuti condotti dalla formazione partenopea.

Andrea Zerini è l’ex della partita: il numero 0 bianconero ha infatti indossato per tre stagioni consecutive (dal 2020 al 2023) la canotta della GeVi Napoli, con cui ha conquistato la Coppa Italia di A2 e la promozione in Serie A nel 2021.

Una sfida di grande interesse attende quindi la Bertram Derthona nell’ultimo impegno del 2023.