FISI-AOC: Gigante a Lienz, Discesa a Bormio e Trofeo Falpi-Eta Service a Bielmonte

Federica Brignone e Mattia Casse hanno salvato il bilancio azzurro di giovedì 28 dicembre in Coppa del Mondo e hanno messo un’altra perla nel loro 2023. La carabiniera di La Salle è andata vicina ad una clamorosa rimonta nel Gigante che ha aperto il programma delle gare sulle nevi tirolesi di Lienz.

Tradita da una neve infida nella prima manche, la stessa che ha fregato Marta Bassino dopo soli 10 secondi gara, Federica si è trasformata nella seconda, rimontando dal quinto al secondo posto e finendo a soli 38 /100 da Mikaela Shiffrin (erano 1”,63/100 a metà gara).

La campionissima USA ha chiuso le due manche nel tempo totale di 2’,05”,98/100 e ha rischiato seriamente di essere sorpassata sul filo di lana dall’avversaria italiana. La svedese Sara Hector del Kungsbergets AK si è piazzata terza a 45/100.

Sei in tutto le italiane a punti, con la finanziera Sofia Goggia buona ottava a 1”,40/100 e dietro a lei Roberta Melesi delle Fiamme Oro diciassettesima, Elisa Platino dei Carabinieri venticinquesima, Asja Zenere (anche lei carabiniera) ventiseiesima e Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito ventinovesima. Da segnalare anche il ventiduesimo della cesanese Lara Colturi, Golden Team Ceccarelli, che corre per l’Albania.

Nella Discesa di Bormio invece vittoria, non troppo a sorpresa visti i tempi delle prove, per il francese Cyprien Sarrazin. Il ventinovenne atleta dell’Armée Française e del Club Olympique Devoluy è stato perfetto dal primo all’ultimo metro della pista Stelvio, chiudendo in 1’,50”,73/100, con 9/100 su un Marco Odermatt che continua a sfiorare il successo in discesa.

Lo svizzero dello Ski Club Hergiswil è comunque arrivato davanti al canadese Cameron Alexander del Whistler Mountain Ski Club, terzo ad 1”,23/100. Ottima prova del poliziotto valsusino Mattia Casse che, con il sesto posto a 2”,21/100, ha centrato il suo miglior risultato in carriera sulla pista valtellinese: «Il distacco è importante. - ha commentato Mattia a fine gara - Mi manca ancora qualcosa su questo tipo di piste: sto crescendo ma non sono ancora al livello di chi è davanti».

A punti anche il carabiniere altoatesino Florian Scheider ,quattordicesimo, il bormino Pietro Zazzi (Reit Ski Team Bormio) diciottesimo sulla pista di casa, il finanziere veterano Christof Innerhofer ventinovesimo e Guglielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito) trentesimo. Il carabiniere altoatesino Dominik Paris, punta di diamante della Nazionale azzurra insieme a Mattia Casse, ha compromesso la sua gara con un errore grave, ma ci riproverà nel Super-G del 29 dicembre, in cui saranno al via anche Mattia e il conterraneo e carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti.

A BIELMONTE LO SKI TEAM VALSESIA VINCE IL TROFEO FALPI-ETA SERVICE. 120 CONCORRENTI IN GARA SULLA PISTA CHE HA OSPITATO PETRA VHLOVA

A Bielmonte, con la disputa del Gigante valido per il Trofeo Falpi-Eta Service sulla pista Moncerchio 2, si è inaugurata la stagione agonistica 2023-2024. Oltre 120 i concorrenti che, per iniziativa dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, si sono sfidati sul tracciato utilizzato nei giorni scorsi dalla campionessa Petra Vhlova per preparare la tappa di Coppa del Mondo di Lienz.

La classifica a squadre ha visto al primo posto lo Ski Team Valsesia, al secondo lo Sci Club Oasi Zegna, al terzo il Mera e al quarto il Varallo. Nella categoria Giovani-Seniores maschile si è imposto Mattia Tarabola dello Sci Club Varallo, con il tempo di 48”,05/100 e con distacchi rispettivamente di 85/100 e di 5”,58/100 su Augusto Barbera dello Sci Club Oasi Zegna e su Gianluca Garbaccio Valina del Biella. Ski Team Valsesia ai primi due posti della gara femminile, con Alessia Minazzi che ha chiuso la manche unica in 49”,09/100, precedendo per 4”,09/100 la compagna di squadra Irene Grassi del Grumello. Al terzo posto Elisabetta Fini dello Sci Club Oasi Zegna.

Allievi e Ragazzi hanno gareggiato invece in due manche. Il più veloce degli Allievi è stato Simone Guidetti dello Sci Club Mera, con il tempo totale di 1’,36”,91/100, con un vantaggio di 1”,36/100 sul compagno di squadra Umberto Anselmo e di 1”,54/100 su Matteo Loro Piana dell’Oasi Zegna.

Marta Gianotti dello Sci Club Mera si è imposta tra le Allieve, chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,43”,28/100, con distacchi rispettivamente di 6/100 e di 5”,34/100 su Sveva Auteri dello Ski Team Valsesia e su Carlotta Schellino dello Sci Club Varallo. Primo dei Ragazzi è Pietro Gianotti dello Ski Team Valsesia, con il tempo di 1’,41”,39/100 e con distacchi di 4”,75/100 su Vittorio Anselmo dello Sci Club Mera e di 5”,47/100 su Giovanni Messaggi dello Ski Team Valsesia.

Tra le Ragazze prima Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna in 1’,41”,59/100, con distacchi rispettivamente di 1”,31/100 e di 3”,72/100 su Camilla Arfino e su Giulia Rimoldi del Varallo. Sci Club Bielmonte Oasi Zegna ai primi due posti nella categoria Cuccioli maschile, con Achille Fava Piz che ha completato la manche unica in 44”,51/100, precedendo per 2”,53/100 il compagno di squadra Luca Loro Piana e per 3”,66/100 Filippo Dealberto del Varallo.

Clotilde Arfino dello Sci Club Varallo ha vinto nella categoria Cuccioli femminile in 47”,42/100, staccando di 2”,36/100 Adele Cacciati dell’Oasi Zegna e di 4”,50/100 Marianna Antonini del Varallo. Tra i Baby affermazione di Christian Paglini dello Ski Team Valsesia in 50”,70/100, con un vantaggio di 77/100 su Jacopo Spadoni dello Sci Club Oasi Zegna e di 4”,79/100 su Giovanni Destefanis dell’Oasi Zegna. Prima delle Baby Bianca Mangoldi dello Sci Club Biella, con il tempo di 54”,08/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,38/100 e di 4”,30/100 su Camilla Viazzo dell’Oasi Zegna e su Giulia Poletti dello Ski Team Valsesia. Sul podio dei Super Baby sono saliti nell’ordine Giacomo Enzio dello Ski Team Valsesia, Pietro Garbaccio dell’Oasi Zegna e Giulio Ratiglia del Biella.