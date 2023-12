La Coppa Europa di sci alpino femminile a Sestriere

A riconferma della forte vocazione agonistica delle piste della Vialattea, la Coppa Europa di sci alpino femminile farà tappa a Sestriere lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024. Appena concluse le vacanze natalizie, i turisti lasceranno il posto alle atlete del prestigioso circuito continentale che si sfideranno in due competizioni di slalom gigante.

Le piste di Sestriere sono sempre aperte per ospitare i grandi eventi internazionali, dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino, che vide la sua prima tappa proprio sulle piste del Sestriere nel lontano 1967, ai Campionati Mondiali di Sci di Sestriere 1997 ed ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Oltre mezzo secolo di storia nel corso del quale sono stati incoronati i più grandi campioni del panorama mondiale.

La Coppa Europa, fiore all’occhiello del calendario manifestazioni 2023/2024 della località turistica di Sestriere e di tutto il comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, si disputerà sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, proprio lo stesso pendio che durante la scorsa stagione invernale ha premiato la campionessa piemontese Marta Bassino, dominatrice del gigante di Coppa del Mondo.

L’ultima edizione di Coppa Europa ha fatto tappa a Sestriere nel gennaio 2016, con un gigante ed uno slalom femminile. In quell’occasione Laura Pirovano salì sul terzo gradino del podio del gigante.

Precedentemente la Coppa Europa si è disputata a Sestiere nelle edizioni del 2014, 2001 e 1997.

Nell’edizione del 2014 andarono in scena due giganti ed uno slalom e fu la giovanissima Marta Bassino a mettersi in luce con un primo ed un secondo posto in gigante.