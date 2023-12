Collegno Basket - U19 Gold: il 2023 finisce con il record di imbattibilità e con l’Eybl nel mirino dei 2006

I ragazzi di coach Spanu si affacciano all’anno nuovo alla guida della classifica del Girone B del Campionato Under 19 Gold. E lo fanno, come molti di voi sapranno, da imbattuti.

Undici vittorie su undici partite, con quattro punti di vantaggio sulla seconda (Tna San Mauro) e ben otto sulle terze a pari merito (GGS, Lettera 22 e Cb Team Basket).

Il prossimo appuntamento dei giovani Lions è in programma il 10 gennaio alle 18:00 proprio sul parquet di Cb Team Basket.

Il giorno dopo con i più giovani si parte alla volta di Bratislava per la seconda tappa dell’EYBL, la European Youth Basketball League, che vedrà schierati oltre ai nostri leoni anche formazioni quotate come i London Lions, la Next Generation Brno Basket, i georgiani di Kutaisi Basketball club oltre che ai padroni di casa della Inter Bratislava.

Coach Spanu ha fatto il punto sulla prima parte di stagione: «Sono molto soddisfatto dei ragazzi, hanno lavorato bene fin dal primo giorno. In campionato siamo stati finora perfetti, con qualche partita un po’ più sofferta delle altre… ma alla fine abbiamo sempre portato a casa il risultato con merito. Il gruppo è unito e c’è un bel clima sia in allenamento, sia in partita. Con i ragazzi 2006 di Collegno, insieme ad alcuni di GRANTORINO Basketball Draft, abbiamo anche partecipato alla prima tappa dell’EYBL in Repubblica Cieca, vincendo tre partite su quattro. Adesso siamo concentrati per la seconda, in programma dall’11 al 14 gennaio a Bratislava. Sono appuntamenti importantissimi per la crescita dei ragazzi: giochiamo contro squadre fortissime provenienti da tutta Europa e confrontarsi con loro non può che essere fonte di stimolo e miglioramento per tutti. Non solo per i giocatori, ma anche per lo staff. Prima abbiamo in agenda la trasferta del 10 a Casale Monferrato, poi a testa bassa a Bratislava per fare bene, divertirci e crescere».