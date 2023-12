Novipiù Monferrato Basket: ultima del 2023 in casa contro Treviglio

Ultimo impegno del 2023 per la Novipiù Monferrato Basket, sabato 30 dicembre alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato arriverà la Gruppo Mascio Treviglio, nel diciassettesimo turno di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSARI

Treviglio è a quota 18 punti, 9 vittorie e 7 sconfitte, di cui 4 nelle ultime 5 partite. Dopo un ottimo avvio la squadra di coach Alex Finelli ha attraversato un periodo di flessione, complici anche i problemi fisici accusati da alcuni giocatori. Per la sfida di Casale è ancora in dubbio la presenza del play Luca Vitali. Nel caso partirebbe in quintetto Marco Giuri, giocatore esperto e veterano della A2, con lui l'americano Terrel Harris che sta producendo 14.4 punti a partita. Nello slot di ala piccola troviamo il miglior marcatore della Blu Basket, il classe 2000 Federico Miaschi che con 18 punti di media sta disputando una stagione eccellente. Sotto le plance Tommaso Guariglia e l'americano A.J. Pacher sono una garanzia per questa categoria. Dalla panchina l'esperto italo-argentino Bruno Cerella, Matteo Pollone, il capitano Brian Sacchetti e il centro Simone Barbante.

La sfida di Treviglio finì con il punteggio di 88-79, con la Novipiù priva di Martinoni e Fabi. Per la gara di sabato coach Fabio Di Bella avrà tutti gli effettivi a disposizione. Dopo il finale beffa di Rieti i rossoblu devono portare a casa due punti, per la classifica e per chiudere al meglio l'anno davanti ai propri tifosi.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Siamo ancora un po’ scottati dopo la sconfitta con Rieti perché abbiamo fatto una buonissima prestazione. Cercavamo una reazione dopo la brutta sconfitta di Agrigento e sicuramente c’è stata, anche se siamo stati meno cinici di loro nel chiudere il finale. Treviglio arriva qui da un periodo strano, perché sono comunque una squadra di grande talento e con giocatori importanti per la categoria e con un sistema di gioco chiaro e funzionale. Noi dobbiamo essere bravi a disarmare i loro punti di forza: Miaschi è un super tiratore, se dovesse giocare Vitali difendere molto bene il pick and roll, avendo loro dei lunghi capaci di creare vantaggio come Pacher e Guariglia. Stare attendi alle ripartenze di Harris, giocatore molto dinamico. Conosciamo il loro valore, ma sappiamo che possiamo giocarcela e dovremo essere bravi a trovare energie mentali dopo la sconfitta nel finale contro Rieti. Sappiamo che se giochiamo la nostra pallacanestro, aggressivi in difesa, possiamo essere pericolosi. Proveremo a giocarcela fino all’ultimo secondo per vincere la partita, perché è il risultato che vogliamo».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì dalle 17 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.