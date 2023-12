Sci Club Sauze d’Oulx: anno nuovo, Consiglio nuovo

I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria il 27 dicembre 2023 presso l’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx hanno approvato all’unanimità la nuova composizione del Consiglio Direttivo dello Sci Club Sauze d’Oulx, alla cui guida è stata confermata Barbara Merlin, coadiuvata dal Vice Presidente Ezio Moro.

Preso atto dell’intenzione di Daniele Clataud e di Marco Tintinelli, Vice Sindaco di Sauze d’Oulx, di abbandonare il gruppo, non essendo più in grado, per i loro molteplici impegni, di garantire il necessario apporto all’attività dello Sci Club, si è deciso di dare una svolta anche più tecnica alla composizione del Direttivo. includendo due allenatori, in modo da garantire un collegamento più diretto tra. A far parte del nuovo Consiglio Direttivo dello Sci Club Sauze d’Oulx sono entrati Dario Tisserand, che si occupa delle categorie più giovani, e Corrado Gamba, allenatore più vicino agli atleti più grandi.

Due personaggi che da lungo tempo frequentano lo sci club e conoscono perfettamente tutti i segreti del team, garantendo così un collegamento più diretto tra il Consiglio e il team tecnico e gli atleti stessi.

La squadra, capitanata da Barbara Merlin risulta così composta:

Ezio Moro - Vice Presidente

Giulio Pagella – Segretario e Tesoriere

Fabio Ochrymowicz – Consigliere

Maurizio Pignata - Consigliere

Dario Tisserand - Consigliere

Corrado Gamba – Consigliere

Il Consiglio Direttivo ha poi confermato Davide Poncet nel ruolo fondamentale di Direttore Tecnico.

«Prima di tutto vorrei ringraziare il DT e il gruppo degli allenatori che ci hanno aiutato a svolgere il nostro compito di educare i ragazzi alla pratica dello sci alpino e non solo. Abbiamo attraversato una pandemia, altri periodi piuttosto burrascosi, che in poco tempo hanno cambiato il mondo e il nostro modo di vivere ed ora siamo anche alle prese con i cambiamenti climatici, che ci creano qualche problema di mancanza della nostra materia prima, la neve. Ciò nonostante, siamo riusciti a portare avanti il nostro progetto, e toglierci anche qualche soddisfazione agonistica, portando qualche nostro atleta nella Squadra Regionale, e addirittura all’esordio in Coppa Europa. Ora però non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo primario che è quello di creare un vivaio di qualità per avere sempre un ricambio di giovani atleti che crescono e svolgono tutta la loro carriera agonistica all’interno del nostro sodalizio» – ha commentato Barbara Merlin.

L’incontro ha fornito anche l’occasione per esaminare il rendiconto consuntivo della scorsa stagione alla data di chiusura del 30/09/2023 e il rendiconto finanziario previsionale per l’anno 2023/2024, che sono stati approvati all’unanimità, oltre che per discutere delle attività e delle problematiche relative alla stagione in corso.