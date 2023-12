BEA Chieri: concluso il Torneo Nazionale Memorial Caparelli

Venerdì 29 dicembre si è conclusa la sesta edizione del Torneo Nazionale Memorial Caparelli.

In un Pala Gialdo tutto esaurito e sempre caloroso, TNA San Mauro supera nella Finalissima Kolbe Basket. Terzo gradino del podio per i padroni di casa di BEA Nero, che vincono la Finale 3/4 posto con Reba Basket. PNC Cirié chiude al quinto posto dopo aver superato BEA Arancio. Settimo classificato Dukes Sansepolcro, ottavo Olimpo Alba e nono CUS Torino.

Premiato come MVP Simone Mout di BEA Nero.

Al termine della Finale 1°-2° posto si è svolta l’estrazione per la sottoscrizione interna a premi Natale per lo Sport 2023, in collaborazione con Trofarello Sec, San Giorgio Volley, BaldiSport, San Giuseppe Basket e Pianalto Volley.

CLASSIFICA FINALE

1° Posto: TNA San Mauro

2° Posto: Kolbe Basket

3° Posto: BEA Nero

4° Posto: Reba Basket

5° Posto: PNC Cirié

6° Posto: BEA Arancio

7° Posto: Dukes Sansepolcro

8° Posto: Olimpo Alba

9° Posto: CUS Torino

Dedicato alla categoria Esordienti (ragazzi e ragazze classe 2012), il Torneo Nazionale Memorial Caparelli si è svolto da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre 2023 al Pala Gialdo e alla palestra di via Bersezio a Chieri, al Pala Wojtyla di Cambiano e alla palestra Falcone di Santena.

Hanno partecipato nove squadre, di otto società tra Piemonte e Toscana, con più di cento bambini coinvolti. Dopo la fase a Gironi (Girone Graglia e Girone Stockwell) le squadre hanno concluso la manifestazione con le Finali.

Il Torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa.

L’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che opera sul territorio piemontese e i cui volontari saranno presenti in loco.

«Siamo molto soddisfatti del successo anche di questa edizione del Torneo Nazionale Memorial Caparelli – commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne – Per noi è una manifestazione dal grande valore, in ricordo di Francesca Caparelli, che faceva parte di uno dei primi gruppi minibasket della nostra società. E’ bello, in ogni stazione agonistica, trovare un momento di condivisione con tutto lo staff per sostenere progetti importanti come quelli di UGI e definire sempre meglio la nostra visione comune».

IMPIANTI

Pala Gialdo – Chieri | Str. San Silvestro 35

Palestra Borgo Venezia – Chieri | Via Bersezio 1

Pala Wojtyla – Cambiano | Via Campi Rotondi ang. strada D’Ovia

Palestra Falcone – Santena | Via Tetti Agostino 31.

MAIN SPONSOR | Erowa

EVENT PARTNERS | Stockwell&Co Ltd, Tabaccheria Fiorino Vittoria, Angelo Graglia, MIA Impianti

MEDIA PARTNER | Corriere di Chieri

CON IL PATROCINIO di Comune di Chieri e Comune di Santena

A SOSTEGNO DI UGI Onlus