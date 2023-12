FISI-AOC: Coppa del Mondo a Bormio e Slalom FIS di Valmeinier

LA COPPA DEL MONDO NEL SEGNO DI MARCO ODERMATT E MIKAELA SHIFFRIN. GIORNATA NO PER AZZURRI E AZZURRE

Marco Odermatt a Bormio e Mikaela Shiffrin a Lienz hanno chiuso alla grande il loro 2023, mettendo sempre più saldamente le loro mani sulla classifica generale della Coppa del Mondo. Sulla pista Stelvio in Super-G il campione svizzero dello Ski Club Hergiswil ha fatto letteralmente il vuoto, conquistando la quarta vittoria stagionale e la ventottesima in carriera. Ha chiuso nel tempo di 1’,27”,72/100, lasciando a 98/100 l’austriaco Raphael Haaser della Sportverein Achensee e ad 1”,31/100 il norvegese Aleksander Aamodt Kilde del Lommedalens Idrettslag. Male gli azzurri, capaci di piazzare nei primi trenta solo il bormino Pietro Zazzi del Reit Ski Team Bormio, ventinovesimo ad oltre tre secondi. Destino comune invece per Dominik Paris e Mattia Casse.

Il carabiniere della Val d’Ultimo, al via con il numero e con la voglia di rifarsi dopo il ko in Discesa ha forzato, cadendo dopo nemmeno 30 secondi di gara. Ancora prima è uscito anche il poliziotto valsusino: «Mi da fastidio essere uscito così. - ha commentato Casse a fine gara - Ma non è mai facile affrontare un Super-G così, trovare il giusto set up e quando ci sono troppe incognite capita di sbagliare. Gennaio sarà un altro capitolo, con piste diverse».

Una caduta ha inoltre messo fine alla gara del veterano Christof Innerhofer, finito nelle reti con un taglio ad un polpaccio, ma per fortuna senza fratture. In gara c'era anche il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti, quarantaquattresimo.

Come Odermatt, anzi meglio, Mikaela Shiffrin nello Slalom di Lienz, che le ha regalato la vittoria numero 93 in carriera, con il tempo totale di 1’,48”,75/100 e un incolmabile margine di 2”,34/100 sulla tedesca Lena Duerr della Sportverein Germering. Terza a 2”,45/100 la svizzera Michelle Gisin dello Ski Club Engelberg. La tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito si è classificata ventunesima ed è stata l’unica italiana arrivata al traguardo della seconda manche. Nella prima run non si erano qualificate per la manche decisiva la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, che aveva ottenuto il 45° tempo, la cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che gareggia per l’Albania e aveva chiuso al 46° posto, e infine la torinese Anita Gulli del Centro Sportivo Esercito, cinquantesima al traguardo. Era invece uscita nella prima manche Federica Brignone (Carabinieri), reduce dell’esaltante secondo posto in rimonta nel Gigante.



Le classifiche del Super-G di Bormio e dello Slalom di Lienz

Super-G Maschile

Slalom Femminile

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI COPPA DEL MONDO E COPPA EUROPA. IL CIRCUITO CONTINENTALE TORNA A SESTRIERE L’8 E 9 GENNAIO

Dopo la pausa di fine anno, la Coppa del Mondo femminile tornerà sabato 6 e domenica 7 gennaio con un Gigante ed uno Slalom a Kranjska Gora, mentre gli uomini disputeranno un Gigante e uno Slalom ad Adelboden. Ma lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024 tornerà anche la Coppa Europa femminile a Sestriere, sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto

Agnelli, dove sono in programma due Giganti, in attesa della Coppa del Mondo il prossimo anno. La mente tornerà al 2014, quando una giovanissima Marta Bassino si fece notare con un primo ed un secondo posto in Gigante, un mese prima della conquista della medaglia d’oro nei Mondiali Juniores di Jasna. Senza dimenticare, naturalmente, il trionfo di Marta in Coppa del Mondo il 10 dicembre 2022.

NEL SECONDO SLALOM FIS DI VALMEINIER EDOARDO SARACCO È DECIMO

Venerdì 29 dicembre a Valmeinier, in Savoia, si è disputato il secondo e ultimo Slalom FIS maschile valido per lo Ski Chrono Samse Tour Technique, il circuito istituzionale della federazione francese. La gara era aperta alla partecipazione di atleti stranieri, ma, come prevedibile, ha avuto come risultato una tripletta degli atleti francesi. Ha vinto il ventunenne Auguste Aulnette dello Ski Club Mieussy, con il tempo totale di 1’,31”,93/100 e con distacchi rispettivamente di 41/100 e di 64/100 sui connazionali Alban Elezi Cannaferina del Club des Sports de Courchevel e Sacha Dimier Chambet del Club des Sportes de Val Cénis. Dopo la delusione del primo giorno, quando era uscito nella seconda manche dopo aver fatto segnare il quinto

tempo nella prima, il carabiniere limonese Edoardo Saracco si è rifatto, classificandosi buon decimo.

La classifica del secondo Slalom FIS di Valmeinier

Slalom Maschile