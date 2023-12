Bertram Derthona battuta in volata a Napoli

Esce sconfitta dal PalaBarbuto la Bertram Derthona, al termine di un incontro in cui i bianconeri hanno condotto per oltre metà gara, prima di subìre il parziale avversario a cavallo tra terzo e ultimo periodo. La squadra allenata da De Raffaele, all’esordio sulla panchina del Derthona, con grande carattere e orgoglio arriva a ridosso di Napoli, senza riuscire a completare la rimonta.

Primo periodo equilibrato al PalaBarbuto: lo inizia meglio la Bertram, spinta dalle iniziative di Obasohan, ma lo chiude meglio Napoli che, guidata da Owens, chiude avanti 16-15 al 10’. Il Derthona inizia il secondo quarto con un parziale di 2-12, siglato da cinque punti a testa di Baldasso e Strautins, che vale il 18-27 del 14’ e costringe coach Milicic a fermare la gara. Negli ultimi minuti prima dell’intervallo, la GeVi torna a contatto, con Ennis e Owens: all’intervallo Leoni in vantaggio 32-35.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da De Raffaele parte con il piglio giusto, allungando il proprio margine. Dal 42-48 siglato dal canestro di Weems, però, Napoli trova una sequenza di canestri da tre punti che gira l’inerzia dell’incontro. La GeVi opera il sorpasso e dilata il gap sino al +10 (63-53) del 30’. Nell’ultimo periodo, i padroni di casa aggiornano il massimo vantaggio (69-55) in apertura, prima che la Bertram alzi l’intensità della propria difesa e – possesso dopo possesso – riduca il proprio gap sino a 5 punti (72-67). Zubcic, con freddezza in lunetta, riporta in doppia cifra il margine della GeVi, poi tre triple consecutive di Ross (2) e Candi fanno tornare i bianconeri a -1 (77-76) a 24 secondi dal termine. Brown è glaciale in lunetta, Ross sbaglia il tiro del pareggio ed Ennis chiude la gara: Napoli vince 81-76.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Credo che abbiamo giocato una buona partita per ventiquattro, venticinque minuti, poi per cinque minuti abbiamo avuto grande frenesia e lì è venuto fuori il talento di Napoli che alla fine ha vinto con merito. Devo dare atto alla squadra di avere combattuto fino alla fine, rientrando sino ad avere il tiro per il pareggio che purtroppo non è entrato. Ci sono tante cose su cui lavorare, soprattutto la frenesia nel fare le cose: mi prendo però tanto di positivo sull’atteggiamento e sul desiderio di rientrare due volte da uno svantaggio importante».

GeVi Napoli 81

Bertram Derthona 76

Parziali (16-15, 32-35, 63-53)

Napoli: Pullen 16, Zubcic 19, Ennis 9, De Nicolao, Owens 13, Brown 16, Sokolowski 8, Lever, Bamba ne, Mabor, Saccoccia, Ebeling ne. All. Milicic.

Derthona: Zerini 2, Noua 4, Ross 11, Candi 3, Tavernelli ne, Baldasso 14, Strautins 12, Severini 3, Obasohan 13, Weems 4, Thomas 5, Radosevic 5. All. De Raffaele.