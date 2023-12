Novipiù Monferrato Basket cade in casa contro Treviglio

Sconfitta netta per la Novipiù Monferrato Basket che si vede superare dal Gruppo Mascio Treviglio con il punteggio di 86-67. Partita in salita fin dalle prime battute. Tanto talento e determinazione per Pacher e compagni che con questo successo salgono a quota 18 in classifica. Prossimo match sabato 6 gennaio alle ore 18 contro la Juvi Ferraroni Cremona. Per i rossoblu miglior realizzatore Calzavara con 20 punti a referto.

Novità di quintetto: Calzavara, Kelly, Castellino, Pepper, Martinoni. Pacher e Miaschi confenzionano parziale 0-7. Timeout Monferrato. Tornati in campo ancora Treviglio con Harris. Coach Di Bella alza presto il tonnellaggio inserendo Fall. Martinoni si sblocca da sotto e poi con una tripla. Harris firma il suo settimo punto. 5-16. Fabi e Fall ma lo strapotere di Treviglio è schiacciante. Primo quarto che si chiude sul 11-27. Fantoma subito in apertura di quarto con due belle giocate. -14. Assist di Romano, Fall schiaccia. Pacher può fermarlo solo col fallo. 1/2 ai liberi ma sul rimbalzo il centro ex Latina segna ancora. Fantoma deve tornare in panchina. Terzo fallo. Kelly e Cerella si sfidano dalla distanza. 25-43. Treviglio gestisce le operazioni. Calzavara sette punti consecutivi che mandano tutti al riposo sul 33-53.

Novipiù parte con tutto altro piglio nella ripresa. Pepper da fuori. Calzavara con l’ardore con cui aveva chiuso il secondo quarto. Parziale 7-0 interrotto dalla tripla di Miaschi. Ancora Pepper da fuori. -12. Guariglia si fa rispettare sotto le plance. Preciso anche ai liberi. Treviglio torna di prepotenza. Miaschi dall’angolo. 44-65- Timeout Monferrato. Calzavara con una bella penetrazione. Pacher fa la differenza anche da fuori. Martinoni va in doppia cifra. Sacchetti primi punti di giornata. SI va all’ultimo quarto sul 53-74. Ancora Harris e Miaschi da fuori. Il ferro dice no a Pepper in un paio di conclusioni. La partita si avvia inesorabilmente verso la conclusione. Guariglia risponde a Kelly. Martinoni e Calzavara, -21. Il paly azzurro è l’unica nota lieta della serata. Sacchetti esce per un problema al ginocchio. Il canestro di Fall chiude i conti sul 67-86.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Chiedo scusa per una prestazione che non è stata degna del pubblico che è venuto a tifare la propria squadra. Non Siamo riusciti ad avere l’atteggiamento giusto dal primo secondo e la responsabilità è mia come allenatore e di tutto lo staff. Non siamo riusciti a trasmettere quella voglia di rivalsa dopo la sconfitta all’ultimo tiro di Rieti. Treviglio ovviamente è superiore a noi sotto ogni punto di vista e oggi l’ha dimostrato. Non mi aspettavo questo tipo di sconditta. Siamo una squadra che deve vivere e lottare nelle difficoltà. Sono colpi che fanno male, abbiamo lasciato metà partita agli avversari e non va bene».

Novipiù Monferrato Basket 67

Gruppo Mascio Treviglio 86

Parziali (11-27, 22-26, 20-21, 14-12)

Novipiù Monferrato Basket: Andrea Calzavara 19 (5/12, 2/3), Niccolò Martinoni 12 (2/6, 1/5), Abdel Fall 11 (5/10, 0/0), C.J. Kelly 10 (1/4, 2/5), Dalton Pepper 9 (0/2, 3/9), Tommaso Fantoma 4 (2/5, 0/3), Agustin Fabi 2 (1/1, 0/2), Nicolò Castellino 0 (0/1, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadjividi 0 (0/0, 0/0).

Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 22 (3/6, 5/8), Terrell Harris 21 (6/7, 2/6), A.J. Pacher 17 (4/6, 2/2), Tommaso Guariglia 13 (4/7, 0/0), Marco Giuri 4 (0/0, 1/7), Brian Sacchetti 4 (1/1, 0/0), Bruno Cerella 3 (0/0, 1/2), Simone Barbante 2 (1/2, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/1), Leonardo Falappi 0 (0/1, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/1, 0/0), Luca Vitali 0 (0/0, 0/0).